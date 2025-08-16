ETV Bharat / international

আলাস্কায় চলছে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক, বড় প্রত্যাশা-আশঙ্কার দোলাচলে দুনিয়া - ALASKA SUMMIT 2025

এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের নজর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে চলা বৈঠকের দিকে।

US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
আলাস্কায় মুখোমুখি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : August 16, 2025 at 1:36 AM IST

আলাস্কা, 16 অগস্ট: ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজের জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে মুখোমুখি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আমেরিকার বাইরের বৃহত্তম মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আলাস্কার এই জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন। দুই নেতার মধ্যে এই বৈঠক আলাস্কার সময় সকাল 11টা 30 মিনিটে নির্ধারিত। বৈঠক শুরু হয় ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাত 1টা 15 মিনিট নাগাদ। বৈঠকে অংশ নেওয়ার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "যতক্ষণ না যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত হচ্ছে, ততক্ষণতিনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না।"

ট্রাম্প, রুবিও এবং উইটকফের সঙ্গে "তিন-তিন" বৈঠকে পুতিনের সঙ্গে থাকছেন বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ। অ্যাঙ্কোরেজের এই বৈঠকে CCCP লেখা সোয়েটার পরে হাজির হয়েছেন ল্যাভরভ। রুশ ভাষায় এই CCCP হল সয়ুজ সভেৎস্কিক সৎসিয়ালিস্টিচেস্কিখ রেসপাব্লিক যার ইংরাজি করলে দাঁড়ায় ইউনিয়ন অফ সোভিএত সোসালিষ্ট রিপাব্লিক্স। অর্থাৎ, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়ন।

US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
বৈঠক শুরুর আগে মুখোমুখি ট্রাম্প-পুতিন (ছবি: এপি)

বৈঠকের আগে ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছেন যে, পুতিন ইউক্রেন নিয়ে একটি চুক্তিতে একমত হতে পারবেন। ট্রাম্প বলেছেন যে, "ইউরোপীয় শক্তিগুলির পাশাপাশি আমেরিকারও ইউক্রেনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা ন্যাটোর মতো নয়।"

অন্যদিকে, ক্রেমলিন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আলোচনার সময় কিছু মার্কিন শর্তে একমত হতে পারে রাশিয়া। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে এই 'হাই ভোল্টেজ' বৈঠকের দিকে এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে। রাশিয়ার মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন যে, পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা কমপক্ষে 6-7 ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। রাশিয়ার জনগণের আশা, আলাস্কায় পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক সফলভাবে শেষ হবে। পুতিন এবং ট্রাম্পের বৈঠকের সময় উপদেষ্টারাও উপস্থিত আছেন।

US President Trump and Russian President Putin
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন সাক্ষাৎ (ছবি: এপি)

কতটা অগ্রগতি হবে আলাস্কার বৈঠকে ?

প্রায় সাড়ে 3 বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে কতটা অগ্রগতি হবে আলাস্কার বৈঠকে? ইউক্রেনে হামলা বন্ধ করার বিনিময়ে পুতিনের শর্ত কী বা ট্রাম্প কোন শর্তে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধ থামাতে বলেন ট্রাম্প, তা এই বৈঠকের ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি স্থির করবে। বৈঠকের আগেই অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আলাস্কার বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে সওয়াল কিংবা দরাদরি করার জন্য তিনি পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

ইউক্রেনের যে যে অংশে নজর পুতিনের:

মস্কো আগে ইঙ্গিত দিয়েছিল, পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠকে যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে ল্যান্ড সোয়াপিং বা ভূখণ্ড বিনিময়ের প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই ট্রাম্পও ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাশিয়ার হাতে ইউক্রেনের ভূখণ্ডের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হতে পারে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে। এই তালিকায় রয়েছে ক্রিমিয়া বা ক্রাইমিয়া, ডেনেৎস্ক-ওল্ডবাস্ট এবং লুহানস্ক যাদের একসঙ্গে ডোনবাস (Donbas), খেরসন এবং জাপোরিঝিয়া। বর্তমানে ইউক্রেনের প্রায় 19 শতাংশ ভূখণ্ডে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে রাশিয়ার।

এই বৈঠক থেকে পোপ চতুর্দশ লিওর প্রত্যাশা:

পোপ চতুর্দশ লিও শুক্রবার আলাস্কায় আজকের শীর্ষ বৈঠকের দিনেই একটি ক্যাথলিক উৎসব উদযাপনের সময় বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের 'ক্রমবর্ধমান হিংসা'র আবহে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন। ইতিহাসের প্রথম মার্কিন পোপ ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে তিনি পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথোপকথন-সহ ক্রমাগত সংঘাতের অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন। আলাস্কা যাওয়ার আগে এই বৈঠক প্রসঙ্গে আশা প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, "আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি শান্তি স্থাপন করবেন।"

বৈঠকে থাকা রুশ প্রতিনিধিরা:

রাশিয়ার বিনিয়োগ দূত কিরিল দিমিত্রিভের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রুশ প্রতিনিধিদলের মধ্যে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ, ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসভ, অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলুয়ানভ এবং দিমিত্রিভ নিজেই। এছাড়াও, পুতিনের সঙ্গে আছেন তাঁর বিশেষ দেহরক্ষীদের একটি ইউনিট।

বৈঠকে থাকা মার্কিন প্রতিনিধিরা:

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিমানে কমপক্ষে 16 জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন। মার্কিন প্রতিনিধিদলের মধ্যে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও, বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক এবং সিআইএ ডিরেক্টর জন র‍্যাটক্লিফ যারা ট্রাম্পের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। এর সঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্কট বেস্যান্ট, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিটও রয়েছেন।

