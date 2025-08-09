ওয়াশিংটন, 9 অগস্ট: ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির দাবি করেই চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ চারদিন ধরে চলতে থাকা সংঘাত ভয়াবহ 'পরমাণু যুদ্ধে' বদলে যেতে পারত ৷ কিন্তু, সেই বিপদের সময়ে দু'দেশকে সমঝোতায় রাজি করিয়েছেন তিনি ৷
আমেরিকার স্থানীয় সময় শুক্রবার হোয়াইট হাউজে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ থামানো নিয়ে বলছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সেখানে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ থামানোর দাবি আবারও করলেন ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ-ছ'টি বিমান গুলি করে নামানোর দাবিও করেছেন ৷ কিন্তু কোনও পরাজিত দেশ কি ওই বিমানগুলি যুদ্ধে খুইয়েছে ? নাকি দু'পক্ষের সংঘর্ষে বিমানগুলি ধ্বংস হয়েছে, তা স্পষ্ট করেননি তিনি ৷
THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/OWbQTcuJ0y— The White House (@WhiteHouse) August 8, 2025
এদিকে, নয়াদিল্লি বারবার বলে চলেছে, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে বাইরের কোনও দেশ মধ্যস্থতা করেনি ৷ ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, পাকিস্তানের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস) ভারতের ডিজিএমও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারপর দুই ডিজিএমও যুদ্ধ থামাতে সম্মত হন ৷ এমনকী সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে বলেছেন, "বিশ্বের কোনও দেশ এই যুদ্ধ থামাতে বলেনি ৷" তিনি অবশ্য ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেননি ৷ একই কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷
এদিকে, 10 মে ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা প্রথম জানা গিয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সোশাল মিডিয়া পোস্ট থেকে ৷ সেই থেকে তিনি প্রায় 35 বার এই দাবি করেছেন এবং করেই চলেছেন ৷ এদিন হোয়াইট হাউজে আজারবেইজান ও আর্মেনিয়ার সঙ্গে আমেরিকার ত্রিস্তরীয় শান্তিচুক্তি হয় ৷ তাতে মধ্যস্থতা করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
ট্রাম্প উবাচ
তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিশ্বে শান্তি ও স্থিরতা স্থাপন আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ৷ ভারত-পাকিস্তানের শান্তি স্থাপনে সফলতার পর আজকের এই স্বাক্ষর হচ্ছে ৷ এখন তারা (ভারত ও পাকিস্তান) সংঘর্ষ বিরতি মেনে চলছে ৷ একটা বড়সড় কিছু হয়ে যেতে পারত ৷ কিন্তু, সংঘর্ষটা বিধ্বংসী অর্থাৎ পরমাণু যুদ্ধ হতে পারত, তার ঠিক আগের মুহূর্তে দুই মহান নেতা একসঙ্গে আমার কাছে আসেন ৷"
এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিবারের মতো ব্যবসার টোপ দিয়ে যুদ্ধ থামানোর দাবি করেন ৷ ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমি ভারত-পাকিস্তানকে সমঝোতায় রাজি করালাম ৷ মনে হয়, এর নেপথ্যে ব্যবসার থেকে বড় অন্য কোনও কারণ ছিল না ৷ আর এভাবেই আমি জড়িয়ে পড়লাম ৷ আমি ওদের বলেছিলাম, আমি সেইসব দেশের সঙ্গে কাজ করতে চাই না, যারা নিজেদেরই ধ্বংসের চেষ্টা করছে এবং সম্ভবত বিশ্বকেও ৷" আজারবেইজান ও আর্মেনিয়ার শান্তিচুক্তির অনুষ্ঠানে দু'দুবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির প্রসঙ্গে উত্থাপন করেন প্রেসিডেন্ট ৷
শান্তির প্রেসিডেন্ট
এই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে একের পর এক সংঘর্ষ থামিয়ে চলেছেন তিনি ৷ কারণ তিনি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে চান ৷ এই তালিকায় ভারত-পাক ছাড়া রয়েছে কঙ্গো ও রাওয়ান্ডা, থাইল্যান্ড-কাম্বোডিয়া এবং সার্বিয়া-কসোভোর মধ্যে সংঘাত ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এই সব সংঘর্ষে থামাতে মধ্যস্থতা করেছেন ৷
এই আবহে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে থাকতে তিনি এই যুদ্ধ থামানোর অঙ্গীকার করে এসেছেন ৷ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও বার কয়েক দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু কোনও বারই তা সফল হয়নি ৷ আগামী 15 অগস্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা ৷
রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প আশ্বাস দেন, "আমার মনে হয়, আমরা অনেকটাই এগিয়েছি ৷ সম্প্রতি এমন অনেক কিছু ঘটেছে, যা এই বিষয়টিকে (রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা) আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷" এখানে ঘুরেফিরে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, "ভারতের ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না ৷ সম্ভবত তারও কিছু প্রভাব পড়েছে ৷ কিন্তু নেটো সামরিক জিনিসপত্র কেনার ক্ষেত্রে খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ (যুদ্ধে) এর প্রভাব সত্যি পড়েছে ৷"
সম্প্রতি ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ থামিয়ে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের আবদার করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইতিমধ্যে ইজরায়েল তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ৷ পাকিস্তানও একই পথে হেঁটেছে ৷ এতদসত্ত্বেও তাঁর আক্ষেপ, "আমি এটা নিয়ে রাজনীতি করছি না ৷ এটা একটা দারুণ সম্মাননা অবশ্যই ৷ কিন্তু আমি কখনও রাজনীতি করব না ৷ নোবেল পাওয়ার জন্য আমি শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করছি না ৷ আমি এসব করছি, কারণ সত্যিই আমার কাছে মানুষের জীবন বাঁচানোটাই প্রথম ৷ সেই জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা ৷"