তহবিল নিয়ে মতবিরোধ, অনির্দিষ্টকালীন 'শাটডাউন' ট্রাম্প প্রশাসন

তহবিল নিয়ে মতবিরোধ, অনির্দিষ্টকালীন 'শাটডাউন' ট্রাম্প প্রশাসন
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল মার্কিন প্রশাসনের কাজকর্ম ৷ ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিল নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সঙ্কটের মুখে দেশ ৷
ওয়াশিংটন, 1 অক্টোবর: সরকারি কাজকর্ম চালানোর মতো যথেষ্ট অর্থ নেই ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে ! তাই ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত 12টায় মার্কিন প্রশাসন শাটডাউনের ঘোষণা হয় ৷ তার জেরে প্রশাসনের নিত্যদিনের স্বাভাবিকর কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে ৷ কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে আমেরিকা ৷
12টি বিল নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে রিপাবলিকানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় ৷ এই মতবিরোধের ফলে বিলগুলি পাশ হয়নি ৷ সরকারি খরচ চালানোর তহবিলে সেনেট ছাড়পত্র দেয়নি ৷ এমতাবস্থায় হঠাৎ 'শাটডাউন' ঘোষণা হয় ৷
পরিস্থিতি এমনই যে, আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলি নিয়মিত আপডেট করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন ৷ সরকার সম্পূর্ণ রূপে সচল না-হওয়া পর্যন্ত হ্যান্ডেলগুলি যেমন আছে, তেমনই থাকবে ৷ তবে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম হতে পারে ৷ এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার দূতাবাসগুলিতে পাসপোর্ট ও ভিসা দেওয়ার পরিষেবা চলবে ৷
At this time, scheduled passport and visa services in the United States and at U.S. Embassies and Consulates overseas will continue during the lapse in appropriations as the situation permits.
সরকারের কোন বিভাগ খোলা থাকবে আর কোনটা নয়, তা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়েছে ৷ এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন 2018 সালে এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল, যা 35দিন স্থায়ী হয়েছিল ৷ আমেরিকার শাটডাউনের ইতিহাস দীর্ঘস্থায়ী ৷
আমেরিকায় অর্থবর্ষ শুরু হয় 1 অক্টোবর ৷ তার আগে 30 সেপ্টেম্বর সেনেটে সরকারি কাজকর্ম চালানোর তহবিল সংক্রান্ত 12টি বিল পাশ হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সেই বিল নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয় রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটসদের মধ্যে ৷ এদিকে ক্যাপিটল হিল ও হোয়াইট হাউজের দখল রিপাবলিকানদের হাতে থাকলেও এই বিল পাশের প্রয়োজনীয় ভোট তাদের কাছে ছিল না ৷ যেখানে 60টি ভোট দরকার, সেখানে রিপাবলিকান রয়েছেন 53টি ৷ ডেমোক্র্যাটদের মাত্র সাতটি ভোটের জন্য আটকে যায় বিল ৷ কাজেই ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত 12টা থেকে এই শাটডাউন শুরু হয়েছে ৷
এর জন্য অবশ্য ডেমোক্র্যাটদেরই দুষেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ হোয়াইট হাউজে এনিয়ে বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় শেষ পর্যন্ত প্রশাসন শাটডাউন করতে হয় ৷ তাঁর প্রশাসনের এই পরিণতির জন্য বহু চাকরি ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
এই ঘটনার প্রভাব পড়বে ফেডারেলের কর্মচারীদের উপর ৷ প্রায় 7 লক্ষ 50 হাজার কর্মীকে শাটডাউন না-ওঠা পর্যন্ত বসিয়ে দেওয়া হবে ৷ এমনকী বহু কর্মীকে ছাঁটা করতে হতে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউজের 'অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট' বা ওএমবি একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করে জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এজেন্সিগুলি এবার শাটডাউন অনুযায়ী তাদের পরিকল্পনা করুক ৷
মনে করা হচ্ছে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৷ বহু কর্মী চাকরি হারাতে পারেন ৷ পেন্টাগনে যেমন কাজ চলছিল, তেমনই চলবে ৷ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও কোনও পরিবর্তন হবে না ৷ জাতীয় পার্কগুলির সুপারিনটেনডেন্টদের একটি দল ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, উদ্যানগুলি আপাতত বন্ধ রাখা হোক ৷ পার্কে পরিষেবা দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় কর্মী না থাকলে সেগুলি চালানো বিপজ্জনক ৷ সাধারণ পর্যটকদের জীবনের ঝুঁকি হতে পারে ৷ অন্যদিকে পার্কগুলিতে থাকা বন্য প্রাণীদেরও সমস্যা হতে পারে ৷ সব মিলিয়ে সঙ্কটের মধ্যে আমেরিকা ৷