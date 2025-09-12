ভারত-মার্কিন সম্পর্ক, নয়া অবস্থান ট্রাম্প প্রশাসনের

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক, নয়া অবস্থান ট্রাম্প প্রশাসনের
শুল্ক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক বিশ্ব-কূটনীতিকে নয়া মাত্রা দিয়েছে । এমননই আবহে ভারত প্রসঙ্গে অর্থবহ মন্তব্য করলেন রুবিও ।
Published : September 12, 2025 at 5:55 PM IST
ওয়াশিংটন, 12 সেপ্টেম্বর: ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও ৷ মার্কিন সংসদের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক একটি কমিটিকে তিনি জানান, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক সবদিক থেকেই বিশেষ ৷ অন্য অনেক দেশের থেকে আমেরিকা ভারতে বাড়তি গুরুত্ব দেয় ।
ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে সার্জিও গোরকে বেছে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে নিয়োগ করতে আমেরিকার এই সংসদীয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন । সেখানে হাজির হয়ে ভারত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন রুবিও ।
ভারতের রাষ্ট্রদূত হওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থ যাতে বজায় থাকে, তা দেখার ভার সার্জিওর উপরেই এসে পড়বে । এ ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা যে প্রশ্নাতিত, সে কথাও তুলে ধরেন রুবিও। তাঁর বক্তব্য ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে । তিনি বলেন, "সার্জিও গোরকে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাছা হয়েছে । ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই সম্পর্কের অভিঘাত আমেরিকার কাছে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । আগামিদিনে এই সম্পর্ক আরও ভালো হবে বলে আমি আশা করি । আমি আগেও বলেছি একুশ শতকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে । আর তাই আমাদের (ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে) এমন কাউকে দরকার যিনি এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবেন ।”
ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বর্তমান সম্পর্ক নিয়েও মত প্রকাশ করেন রুবিও । সমগ্র পরিস্থিতিকে অসাধারণ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে চর্চা করতে হবে ।" এরপরই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের কথা বলেন মার্কিন বিদেশ সচিব ।
সম্প্রতি শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতে নয়া রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে আমেরিকা ৷ ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, দীর্ঘদিনের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' সার্জিও গোরকে তিনি এই দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন ৷ 2023 সালের মে মাস থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন এরিক গার্সেট্টি ৷ এবার তাঁর নিয়োগ নিয়ে মার্কিন সংসদীয় কমিটির সঙ্গে কথা বলার সময় ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও ।
সম্প্রতি ভারতের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা । প্রথমে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয় । পরে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে এই কারণে শুল্কের পরিমাণ বেড়ে হয় 50 শতাংশ । আমেরিকার বিভিন্ন সামগ্রী রফতানি করা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কার্যত রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে আমেরিকার সিদ্ধান্তে । শুধু তাই নয়, মাত্র কয়েকদিন আগে ভারত ও চিনের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির নেতাদের অনুরোধ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । পাল্টা ভারতও রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে সম্পর্কে বদল এনেছে । সাংহাই সম্মেলনের পর থেকে সম্পর্কের সেই বদল চোখে পড়ার মতো। এমনই আবহে রুবির মন্তব্য যে ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে নয়া মাত্রা দিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।