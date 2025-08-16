কিভ, 16 অগস্ট: কিভ, 16 অগস্ট: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি শনিবার বলেছিলেন যে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের শীর্ষ বৈঠকের ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার কোনও চুক্তির পরের সপ্তাহে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। জেলেনস্কি বলেছিলেন, শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে দেখা করার পরে তিনি শনিবার ট্রাম্পের সঙ্গে একটি "দীর্ঘ এবং তাত্পর্যপূর্ণ" কথোপকথন সেরেছেন।
জেলেনস্কি ইউরোপকে জড়িত করার গুরুত্ব পুনর্বিবেচনা করেন। সোমবার ওয়াশিংটনে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার আমন্ত্রণের জন্য জেলেনস্কি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, "তারা হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের অবসান সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবেন।"
"আমেরিকার সঙ্গে একসঙ্গে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা গ্যারান্টি নিশ্চিত করার জন্য ইউরোপীয়রা প্রতিটি পর্যায়ে জড়িত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ," তিনি বলেছিলেন। "আমরা ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিষয়ে আমেরিকান পক্ষের ইতিবাচক সংকেতগুলি নিয়েও আলোচনা করেছি।"
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে একের পর এক এবং তারপরে অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে আহ্বানে কথা বলেছেন। মোট কথোপকথনগুলি দেড় ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। আলাস্কায় পুতিনের জন্য ট্রাম্প লাল গালিচা বিছিয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলন যুদ্ধের অবসানের ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
পুতিন দাবি করার পর রাশিয়া ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন নিয়ে 'সমঝোতা' করেছেন এবং ইউরোপকে 'নতুন অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত না করার' ক্ষেত্রে সতর্ক করেছেন৷ এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, "চুক্তি (যুদ্ধবিরতি) না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি (বাণিজ্য) হবে না৷"
আলাস্কা ছাড়ার আগে ফক্স নিউজ চ্যানেলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, "এটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব জেলেনস্কির উপর পড়তে পারে৷ তবে ইউরোপীয় দেশগুলিরও এ ক্ষেত্রে কিছুটা অংশগ্রহণ থাকবে।"
ওয়াশিংটনে ফেরার সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি। ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা না বলেই এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে নেমে তাঁর লিমোজিনে উঠে পড়েন। তাঁর বিমান অবতরণ করার সময়, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট সাংবাদিকদের জানান, জেলেনস্কির সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের পর ট্রাম্প ন্যাটো নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন।