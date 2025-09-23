ETV Bharat / international

দক্ষিণ চিনে তাণ্ডব সুপার টাইফুন রাগাসার; বন্ধ স্কুল-কলেজ, বাতিল একাধিক ফ্লাইট

Super Typhoon Ragasa
দক্ষিণ চিনে তাণ্ডব সুপার টাইফুন রাগাসার (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : September 23, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
হংকং, 23 সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার দক্ষিণ চিনা শহরগুলিতে দৈনন্দিন জীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়েছে। স্কুল-কলেজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। এই সুপার টাইফুন রাগাসা ইতিমধ্যেই ফিলিপিনে তিনজনেরপ্রাণ কেড়েছে এবং হাজার হাজার লোককে বাস্তুচ্যুত করেছে।

সুপার টাইফুন রাগাসা দক্ষিণ চিনে আছড়ে পড়ে, যার ফলে কমপক্ষে 10টি শহরে স্কুল-কলেজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাগাসার প্রভাব চিনের পাশাপাশি উত্তর ফিলিপিন এবং তাইওয়ানেও পড়েছে। সুপার টাইফুন রাগাসার প্রভাবে তীব্র গতির বাতাস, মুষলধারে বৃষ্টি সেখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে।

চিনের শেনজেন দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কতা জারি করে বলেছে, "দয়া করে জরুরি উদ্ধারকর্মীদের ছাড়া বাইরে বের হবেন না।" জানা গিয়েছে যে, শেনজেনের প্রায় 400000 মানুষকে, বিশেষ করে নিম্নভূমি এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার রাত থেকে এই শহরের বিমানবন্দর পরিষেবা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আগে উপকূলবর্তী এলাকায় 2 থেকে 3 মিটার (6.5 থেকে 9.8 ফুট) উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমুদ্র থেকে এক শিশু-সহ তিনজনকে উদ্ধার করেছে এবং পুলিশ জানিয়েছে যে তারা ঢেউয়ের দিকেও নজর রাখছে।

হংকংয়ের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সুপার টাইফুন রাগাসা দক্ষিণ চিন সাগরের উত্তর অংশ জুড়ে প্রায় 22 কিলোমিটার (14 মাইল) বেগে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হবে এবং দক্ষিণ চিনের গুয়াংডং প্রদেশের উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এখানকার 3 লক্ষ 70 হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ফিলিপিনে স্থানীয়ভাবে নান্দো নামে পরিচিত এই ঝড়টি উত্তর ফিলিপিনের কাগায়ান প্রদেশের পানুইটান দ্বীপে আঘাত হেনেছে। সেখানে সুপার টাইফুন রাগাসার ধারাবাহিক গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 215 কিলোমিটার, যার মধ্যে 295 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইছে। হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। কাগায়ানে 8200 জন এবং আপায়াওতে 1220 জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সিআইআরএ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন ধরে রাগাসা চিনের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

কালায়ান দ্বীপ এবং অপাইয়ো থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর পাওয়া গিয়েছে। ঝড়ের কারণে অভ্যন্তরীণ বিমান এবং আন্তঃদ্বীপ ফেরি পরিষেবা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তীব্র ঝোড়ো বাতাস এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং পরিবহণ পরিষেবা ব্যাহত করছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলি প্রবল বেগের ঝড়ো হাওয়ার জেরে বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় রয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

