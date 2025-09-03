পেশোয়ার, 3 সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানের অশান্ত খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে অবস্থিত আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরে জঙ্গি হামলা ৷ ঘটনায় পাক আধাসামরিক বাহিনী ফেডারেল কনস্টেবুলারি (এফসি)-এর 6 জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ জওয়ানদের পাল্টা আক্রমণে খতম হয়েছে 5 জঙ্গি ৷
এক প্রেস বিবৃতিতে সে দেশের সেনাবাহিনীর তরফে জানান হয়েছে, মঙ্গলবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বান্নু জেলায় অবস্থিত ফেডারেল কনস্টেবুলারি (এফসি)-এর সদর দফতরের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চেষ্টা করে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সদস্যরা ৷ সেই সময় হামলার ঘটনাটি ঘটে ৷ জঙ্গিদের বাধা দিতে পাল্টা গুলি চালান জওয়ানরাও ৷
জঙ্গিদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ফলে দফতরের দেওয়ালের একটি অংশ ধসে গিয়েছে ৷ হামলায় স্থানীয় বাসিন্দাদেরও ক্ষতি হয়েছে ৷ ঘটনায় 3 স্থানীয় বাসিন্দা আহতও হন ৷ তবে, আক্রমণকারীদের দ্রুত জবাব দেওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে ৷ জওয়ানদের পাল্টা গুলিতেই 5 জঙ্গির মৃত্যু হয় ৷ নিহত জওয়ানদের মধ্যে এফসি ও পাকিস্তানি সেনার সদস্যরা রয়েছেন ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশের আইজি জুলফিকার হামিদ সংবাদমাধ্যমকে জানান, হামলার খবর পেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয় ৷ পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং এফসি-এর তরফে যৌথভাবে জঙ্গি হামলার জবাব দেওয়া হয় ৷ হামলার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই 4 জঙ্গিকে খতম করা হয় ৷ সম্পূর্ণ অভিযানে 5 জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷
সাম্প্রতিক সময়ে খাইবার পাখতুনখোয়ায় জঙ্গি কার্যকলাপ ফের মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ বেড়েছে জঙ্গি হামলার ঘটনা ৷ বিশেষ করে বান্নু, পেশোয়ার, কারাক, লাক্কি মারওয়াত এবং বাজাউর এলাকায় আইনের রক্ষাকারীদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে টিটিপি-এর সদস্যরা ৷ 2022 সালে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ করে টিটিপি ৷ এরপর থেকেই এই হামলার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে ৷
ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (PICSS)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অগস্ট মাসে সেদেশে জঙ্গি কার্যকলাপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ জুলাইয়ের তুলনায় জঙ্গি হামলার পরিমাণ 74 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ সেদেশের বিশেষজ্ঞদের মতে গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা ৷
সম্প্রতি বান্নুর হোভেদ এবং ওয়াজিরাবাদ এলাকায় 14 জন সন্দেহভাজন জঙ্গি সহায়তাকারীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ জঙ্গিদের গোপন আশ্রয়স্থল ভেঙে দেওয়া হয় ৷ গত 3 অগস্ট বান্নুর একটি চেকপয়েন্টে জঙ্গি হামলায় একজন পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন আরও 3 পুলিশকর্মী ৷ নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা হামলায় 3 জঙ্গিরও মৃত্যু হয় ৷