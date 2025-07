ETV Bharat / international

শক্তিশালী ভূমিকম্প, তারপরই সুনামি আছড়ে পড়ল রাশিয়া-জাপানের উপকূলে - TSUNAMI HITS COASTAL RUSSIA

সুনামি আছড়ে পড়ল রাশিয়া-জাপানের উপকূলে ( এপি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : July 30, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:32 AM IST

টোকিও, 30 জুলাই: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়া ৷ রিখটার স্কেলে বুধবারের ভূমিকম্পের তীব্রতা 8.7 ম্যাগনিটিউড ৷ তীব্র ভূমিকম্পের প্রভাবে সুনামি আছড়ে পড়ল রাশিয়ার কুরলি দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপানের হোক্কাইডোর উত্তরের দ্বীপপুঞ্জে ৷ জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হোক্কাইডোর পূর্ব উপকূলের নেমুরোতে প্রায় 30 সেন্টিমিটার (প্রায় 1 ফুট) উচ্চতার প্রথম সুনামি ঢেউ পৌঁছয় । সেখানকার গভর্নর ভ্যালেরি লিমারেনকোর মতে, প্রথম সুনামির ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরে রাশিয়ার কুরিল দ্বীপপুঞ্জের প্রধান জনবসতি সেভেরো-কুরিলস্কের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে । তিনি জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পরবর্তী ঢেউয়ের আতঙ্ক যাওয়া না-পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উচুঁ স্থানেই থাকছেন তাঁরা ৷ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, হাওয়াই, চিলি, জাপান এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কিছু উপকূলীয় অঞ্চলে 1 থেকে 3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেউ উঠতে পারে । রাশিয়া এবং ইকুয়েডরের কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে ঢেউ উঠতে পারে 3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ৷ জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় দেশের আবহাওয়া সংস্থার তরফে ৷ বলা হয়, সতর্কতা জারির আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে উত্তর জাপান উপকূলে 3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেউ উঠতে পারে ৷ উল্লেখ্য, জাপানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল 8টা 25 মিনিটে জাপান এবং মার্কিন সিসমোলজির তরফে প্রথমে ভূমিকম্পের তীব্রতা বলা হয় 8.0 ম্যাগনিটিউড ৷ পরে, দুই দেশের ভূতাত্ত্বিকবিদরা জানান কম্পনের মাত্রা 8.7 ৷ ভূগর্ভ থেকে 19.3 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের কেন্দ্র ৷ ভয়াবহ এই ভূমিকম্পের কারণে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয় ৷ সুনামির কারণে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কিকরণ কেন্দ্র ৷

রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যম তাসে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, কম্পনের কেন্দ্রস্থল পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কির খুব কাছে হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ি দুলতে থাকে ৷ ভূমিকম্পের পরই জাপানের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয় ৷ ভূমিকম্পের কারণে কামচাটকা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ৷ সমস্যা দেখা দেয় মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রেও ৷ এক স্থানীয় বাসিন্দাকে উদ্ধৃত করে রুশ সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে সাকালিন দ্বীপ সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়া হয় ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে জরুরি পরিষেবা সংস্থাগুলি ৷ আলাস্কার জাতীয় সুনামি সতর্কিকরণ সংস্থার তরফে আলাস্কার বেশ কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ওয়াশিংটন এবং হাওয়াই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 1952 সালের 4 নভেম্বর শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কামচাটকা এলাকা ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 9.0 ম্যাগনিটিউড ৷ ভূমিকম্পের কারণে হাওয়াইয়ে 9.1 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উপরে উঠে আসে সমুদ্রের ঢেউ ৷ ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারান ৷ পড়ুন: ত্রাণ সরবরাহে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইজরায়েলি হানা, গাজায় মৃত 78

Last Updated : July 30, 2025 at 9:32 AM IST