ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতি ! ট্রাম্পের দাবি খারিজ করল তেহরান - IRAN ISRAEL CEASEFIRE

সংঘর্ষবিরতিতে সহমত ইজরায়েল ও ইরান ( এপি )

Published : June 24, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:17 AM IST

ওয়াশিংটন, 24 জুন: অবশেষে সংঘাতের অবসান ! সংঘর্ষ বিরতিতে সহমত ইরান ও ইজরায়েল ৷ সোমবার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশাল-এ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন ৷ সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ট্রাম্প লেখেন, "যুদ্ধবিরতিতে সহমতি জানিয়েছে ইজরায়েল ও ইরান ৷ আগামী 6 ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণ সংঘর্ষবিরতি শুরু হবে ৷ প্রথমে যুদ্ধবিরতি শুরু করবে ইরান ৷ তার 12 ঘণ্টা পর সেই পথে হাঁটবে ইজরায়েল ৷ আগামী 24 ঘন্টা পর দু'দেশের মধ্যে 12 দিন ধরে চলা যুদ্ধের শেষ বলে ঘোষণা করা হবে । এক পক্ষের সংঘর্ষ বিরতি চলাকালীন অপরপক্ষকেও শান্তি বজায় রাখতে হবে ।"

তিনি আরও লেখেন, "ক্ষমতা, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন দুই দেশ 12 দিনের যুদ্ধ শেষ করতে চলেছে ৷ এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ৷ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই যুদ্ধ চলতে পারত ৷ ধ্বংস হয়ে যেতে পারত সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য ৷ কিন্তু, সেটি হয়নি ৷ আর হবেও না ৷ ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন ৷" ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি অবশ্য জানান, স্থানীয় সময় ভোর 4টের মধ্যে ইজরায়েল বিমান হামলা বন্ধ করলে, তাঁরাও হামলা বন্ধ করে দেবে । তবে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে তিনি লেখেন, "এখনও পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধবিরতি বিষয়ে কোনও চুক্তি হয়নি ৷ তবে, তেহরানের সময় ভোর 4টের পর ইজরায়েল হামলা না-করলে, আমরাও আর সংঘাতে জড়াব না ৷" ইজরায়েলের তরফেও যুদ্ধবিরতির বিষয়ে কিছু ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে, আর কোনও ইজরায়েলি হামলার খবর পাওয়া যায়নি ৷ মার্কিনি হামলার জবাবে সোমবার কাতার ও ইরাকে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান ৷ কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে 6টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে তেহরান ৷ উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তর মার্কিন সামরিকঘাঁটি হল কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিটি ৷ যদিও হামলায় হতাহতের কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানায় আমেরিকা ৷ অবশ্য, ইরানের হামলার পর আমেরিকাও সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার চেষ্টা করে মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ পাশাপাশি, মার্কিনি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয় ৷ হোয়াইট হাউসের সংশ্লিষ্ট কক্ষে বসে নিজেই পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ পড়ুন: হামলার প্রতিশোধ! কাতার, ইরাকের মার্কিন বিমানঘাঁটিতে মিসাইল ছুড়ল ইরান

