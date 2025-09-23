মোদিকে শুভেচ্ছার সাতদিনের মধ্যেই ইউটার্ন, ইউক্রেন যুদ্ধে মদত দিচ্ছে ভারত-চিন; রাষ্ট্রসঙ্ঘে তোপ ট্রাম্পের
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ট্রাম্পের দাবি, রাশিয়ার থেকে তেল কিনে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য় করছে ভারত ও চিন ৷
By PTI
Published : September 23, 2025 at 9:05 PM IST
নিউইর্য়ক, 23 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে ৷ বলেছিলেন, মোদির পাশাপাশি ভারতও তাঁর খুব কাছের ৷ আর এবার আবারও নিজের পুরনো অবস্থানে ফিরে গেলেন ৷ বুঝিয়ে দিলেন ট্রাম্প আছেন ট্রাম্পেই ৷
ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করছে ভারত ও চিন ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে আরও একবার এমনই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার 80তম অধিবেশনে তিনি জানান, রাশিয়ার থেকে তেল কিনে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য় করছে ভারত ও চিন ৷ এর আগে ঠিক এই কারণেই ভারতের উপর জরিমানা শুল্ক আরোপ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ৷
এর পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে আরও একবার দাবি করেন তিনি ৷ হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা জানান, গত সাত মাসে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা সাতটি যুদ্ধ বন্ধ করেছে তাঁর প্রশাসন ৷ তাঁর কথায়, "মাত্র সাত মাসে আমি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছি ৷ তার মধ্যে কোনও কোনও যুদ্ধ 28 বছর এমনকী 31 বছর ধরেও চলছিল ৷ এসব যে কখনও শেষ হতে পারে সেটাই অনেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ৷ কিন্তু আমরা সেটাই করে দেখিয়েছি ৷"
দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়ে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন ট্রাম্প ৷ আলাদা করে রাশিয়ার ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন ৷ তবে তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও এমন কয়েকটি শর্ত দিয়েছেন যা ইউক্রেন মানতে নারাজ ৷ আর এই জটিলতাকে সামনে রেখেই যুদ্ধ বন্ধ করা যাচ্ছে না ৷
কিছুদিন আগে আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ট্রাম্প দাবি করেন, সামান্য কয়েকটি কারণে যুদ্ধ বন্ধ করা যাচ্ছে না ৷ তবে এই কারণ যে সামান্য নয় তা পরবর্তী সময়ে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, পুতিন যে তাঁকে হতাশ করেছেন তাও বারবার দাবি করেছেন ট্রাম্প ৷ এরপরই রাশিয়া থেকে তেল কেনে বলে ভারতের উপর জরিমানা শুল্ক আরোপ করেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 50 শতাংশ ৷ এমনই আবহে আরও একবার ভারতের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে মদত করার অভিযোগে সরব হলেন আমেরিকার প্রথম নাগরিক ৷
গত সপ্তাহের শেষে ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত-পাকিস্তানের অশান্তি থেমেছে তাঁর জন্য ৷ আর সেই কারণে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত বলেও জানান তিনি ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পর অপারেশন সিঁদুর করে ভারত ৷ জবাব দেয় পাকিস্তানও ৷ কয়েকদিন পর সংঘর্ষে বিরতির কথা ঘোষণা করে দুই দেশ ৷ এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প ৷
একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি করেন, "আমরা এমন কিছু করেছি, যার জন্য সর্বস্তরে আমাদের সম্মানিত করা হয়েছে ৷ আগে কখনও এই সম্মান আমরা পাইনি ৷ আমরা শান্তি চুক্তি করছি এবং যুদ্ধ বন্ধ করেছি ৷ আমরা ভারত ও পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেছি ।" এরপর আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, "একবার ভারত ও পাকিস্তানের বিষয়টি ভেবে দেখুন ৷ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে হুমকি দিয়ে দুই দেশের সংঘর্ষে বিরতি এনেছি ৷ আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চেয়েছিল দুই দেশ ৷ দুই দেশের নেতার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রয়েছে ৷ আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম, সংঘর্ষবিরতি না-হলে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করা হবে না ৷"