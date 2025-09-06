ETV Bharat / international

'আমি সবসময় মোদির বন্ধু থাকব'; ভারত-প্রসঙ্গে হঠাৎ কেন সুর নরম ট্রাম্পের ?

ভারত-রাশিয়া-চিনকে একসঙ্গে দেখেই কি সুর নরম হল ট্রাম্পের ? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত-আমেরিকার সম্পর্ককে অত্যন্ত বিশেষ বলে বর্ণনা করে বলেন, 'চিন্তার কিছু নেই'।

Donald Trump And Narendra Modi
ভারত-প্রসঙ্গে হঠাৎ সুর নরম ট্রাম্পের (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : September 6, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read

ওয়াশিংটন, 6 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছেন যে তিনি সর্বদা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বন্ধু থাকবেন। চিনের কাছে ভারতের পরাজয় নিয়ে মন্তব্য করার কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্রাম্পের এই বিবৃতি। ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একজন মহান প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৷ তবে তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি যা করছেন তা তিনি পছন্দ করেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ককে একটি অত্যন্ত বিশেষ সম্পর্ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'চিন্তার কিছু নেই'।

ট্রাম্প হতাশা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, ভারত রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল কিনছে। চিনের কাছে ভারতের পরাজয় সম্পর্কে সোশাল মিডিয়া পোস্ট সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমি মনে করি না আমরা হেরে গিয়েছি। রাশিয়া থেকে ভারত এত তেল কিনছে দেখে আমি খুবই হতাশ। আমি তাদের এটা জানিয়েছি। আমরা ভারতের উপর খুব বড় শুল্ক আরোপ করেছি। 50 শতাংশ শুল্ক, খুব উচ্চ শুল্ক।"

সম্প্রতি চিনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং পুতিন। এই সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদি শি জিনপিং এবং পুতিন উভয়ের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন। একই সময়ে, পুতিন এবং শি জিনপিংও আলাদাভাবে দেখা করেছিলেন। এই বৈঠকের কয়েকদিন পরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এসেছে।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পর, ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতির জেরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের তীব্র অবনতি ঘটেছে। ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশে উন্নীত করার পর নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, যার মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্কও রয়েছে। অতিরিক্ত শুল্ক 27 অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে, ভারত ও আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য বেশ কয়েক দফা আলোচনা করেছে কিন্তু কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে এটি চূড়ান্ত করা যায়নি। তার মধ্যেই ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন৷ ভারত এই মার্কিন পদক্ষেপকে 'অনুপযুক্ত এবং অযৌক্তিক' বলে বর্ণনা করেছে এবং এই পদক্ষেপে বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

ট্রাম্পের সর্বশেষ মন্তব্যটি ট্রুথ সোশালে প্রধানমন্ত্রী মোদির একটি ছবি পোস্ট করার ঠিক পরেই এসেছে। এতে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তিয়ানজিন বৈঠকে ভ্লাদিমির পুতিন এবং শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। এর পরই ট্রাম্প লেখেন, "মনে হচ্ছে চিনের কাছে আমরা ভারত এবং রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, "ভারত ও আমেরিকার মধ্যে খুব বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। মাঝে মধ্যে আমাদের কিছু বিশেষ মুহূর্ত থাকে। আপনারা জানেন যে আমি মোদির সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে যাই। কয়েক মাস আগেও তিনি এখানে এসেছিলেন।"

  'চিনের গভীর অন্ধকারে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেললাম', ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ট্রাম্পের
  'আমেরিকার উপর সবচেয়ে বেশি শুল্ক চাপায় ভারত', 50% শুল্ক আরোপের 'নয়া ব্যাখ্যা' ট্রাম্পের

INDIA US RELATIONDONALD TRUMPNARENDRA MODIভারত মার্কিন সম্পর্কTRUMP ON INDIA US RELATION

