ভারত-সহ বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রে 90 দিনের জন্য শুল্কনীতি স্থগিত, চিনের উপর 125 শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি ট্রাম্পের - TRUMP LIMITS TARIFFS

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ছবি: এপি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 10, 2025 at 7:38 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 8:18 AM IST 2 Min Read

ওয়াশিংটন, 10 এপ্রিল: ভারত-সহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রে আগামী তিন মাসের জন্য শুল্কনীতি স্থগিত রাখার কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ব্যতিক্রম চিন ৷ কারণ বেজিংকে স্বস্তি না-দিয়ে উল্টে চিনা পণ্যের উপর ১২৫ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য্য কার্যকর করার কথা জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প ৷ বিশ্ববাজারে মন্দার কারণে বুধবার হঠাৎ করে বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রে তাঁর নয়া শুল্কনীতি এখনই কার্ষকর করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ আগামী 90 দিনের জন্য তা প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ তবে বেজিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেছেন ট্রাম্প ৷ চিনা পণ্যের আমদানির উপর করের হার 125 শতাংশ করার সিদ্ধান্ত আমেরিকার। চিনের উপর 125 শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি ট্রাম্পের (ছবি: এপি)

আমেরিকার বাজারে বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর সম্প্রতি ‘পারস্পরিক শুল্কে’র কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের মধ্যে শোডাউনের জন্যই আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মধ্যে যে 'বাণিজ্য যুদ্ধ' শুরু হয়েছিল, এই পদক্ষেপ তা কিছুটা লঘু করার প্রচেষ্টা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল ৷ ট্রাম্পের শুল্কনীতি ঘোষণার পর আমেরিকার বাাজারে দু'টি সূচর এস অ্যান্ড পি (S&P) 500 এবং ন্যাসডাক 9.5 শতাংশ লাফিয়ে উঠেছিল ৷ তবে ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে নাটক এখনও শেষ হয়নি বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ ট্রাম্প প্রশাসন এবার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে । অস্থির অর্থনৈতিক বাজারগুলি ট্রাম্পকে তাঁর শুল্ক পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রবল চাপ দিয়েছে ৷ যদিও কিছু প্রশাসনিক আধিকারীক যদিও জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁর বিকল্প পরিকল্পনা সবসময়ই ছিল। স্টক এবং বন্ড বিক্রি হয়ে যাওয়ায়, ভোটাররা তাদের অবসরকালীন সঞ্চয় কমতে দেখছিলেন ৷ অন্যদিকে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রত্যাশার চেয়েও খারাপ বিক্রি এবং দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে ৷ যা দেশের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পরিণতি হতে পারে ৷ এরাই মূলত গত বছর মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে ফিরিয়ে আনেন মার্কিন জনতা। ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, "যেহেতু 75টিরও বেশি দেশ বাণিজ্য আলোচনার জন্য মার্কিন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং আর্থিকভাবে কোনও প্রতিশোধের পথে তারা যায়নি, আমি 90 দিনের একটা বিরতি নিচ্ছি ৷ এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো পারস্পরিক শুল্ক, 10 শতাংশ কার্যকর থাকবে।" ট্রাম্প পরে সাংবাদিকদের জানান, তিনি অনেক দেশের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু চিনের উপর নয় ৷ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশের চেয়ে 26 গুণ, পাকিস্তানের চেয়ে 42 গুণ বেশি

