হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের নৈশভোজে নাদেলা-পিচাই, ছিলেন না মাস্ক

বিশ্বের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তিসংস্থা কর্তাদের নৈশভোজ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প ৷ সত্য নাদেলা, সুন্দর পিচাই, মার্ক জুকারবার্গ উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না এক্স-এর কর্ণধার ইলন মাস্ক ৷
By PTI
Published : September 5, 2025 at 8:26 PM IST
ওয়াশিংটন, 5 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে বিশ্বের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কর্তাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অতিথি তালিকায় ছিলেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, মাইক্রোসফ্ট-এর সিইও সত্য নাদেলা, অ্যাপলের সিইও টিম কুক, ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ এবং গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই-সহ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) ও টেক সংস্থার সিইওরা। তবে নৈশভোজে দেখা যায়নি একদা ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি তথা টেসলা ও এক্স-এর কর্ণধার ইলন মাস্ককে ৷
ডিনার টেবিলের মাঝখানে বসেছিলেন ট্রাম্প ৷ তাঁর দুই পাশে ছিলেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ও মেটা সিইও জুকারবার্গ । এর আগে মার্কিন ফার্স্ট লেডি হোয়াইট হাউসের নতুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এডুকেশন টাস্ক ফোর্সের বৈঠক পরিচালনা করেন ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন শীর্ষ টেক কর্তা । মার্কিন ফার্স্ট লেডির বৈঠক কিম্বা প্রেসিডেন্টের নৈশভোজ, কোথাও দেখা যায়নি একদা ট্রাম্প প্রশাসনে সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতরের প্রধান তথা টেসলা কর্তা ইলন মাস্ককে ।
মর্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রচারে ট্রাম্প পাশে পেয়েছিলেন ধনকুবের তথা টেসলা কর্তা মাস্ককে ৷ রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন তিনি । ট্রাম্পের হয়ে প্রচারও করেন । ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসনে বিশেষ গুরুত্ব পান মাস্ক । তাঁকে প্রেসিডেন্টের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ মাস্কের জন্য গড়ে দেওয়া হয়েছিল আলাদা একটি দফতর । সেই সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতরের কাজ ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচে কাটছাঁট করে সরকারের সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মাস্ক । কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি ট্রাম্পের ‘বড় ও সুন্দর’ বিলের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরাগভাজন হন । তারপর প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দেন মাস্ক ৷ তারপর থেকে টাম্প-মাস্কের সম্পর্ক অম্লমধুর হয় ৷
ট্রাম্পের এই নৈশভোজে মাস্ক না-থাকলেও ছিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাণিজ্যিক ব্যবহারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান । ট্রাম্প বলেন, "উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই টেবিলের চারপাশে জড়ো হয়েছেন । আমি ভীষণ গর্বিত ৷ এই দলের সঙ্গে থাকতে পারাটা সম্মানের । এরা ব্যবসা, প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তা-সহ যে কোনও কাজে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন ৷"
ট্রাম্প বক্তব্য রাখার পর, টেবিলে উপস্থিত বিশ্বের শীর্ষ টেক কর্তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট । গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই বলেন, "এআই বিষয়টি আমাদের মধ্যে কেউ জীবদ্দশায় দেখব, আশা করিনি ৷ এটি সবচেয়ে রূপান্তরকারী মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি । তাই নিশ্চিত করে বলা য়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে রয়েছে ।" তিনি জনান, ট্রাম্প প্রশাসন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) প্রচুর বিনিয়োগ করছে ৷ জুলাই মাসে হোয়াইট হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'এআই অ্যাকশন প্ল্যান'কে একটি দুর্দান্ত শুরু বলে অভিহিত করেন পিচাই । ট্রাম্পের উদ্দেশে পিচাই বলেন, "আমরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । আপনার নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ ৷ আপনি দুর্দান্ত কাজ করছেন । সত্যিই অবিশ্বাস্য ৷"
মাইক্রোসফ্ট-এর সিইও নাদেলার দিকে ফিরে ট্রাম্প বলেন, মাইক্রোসফট প্রধান বেশ ভালো কাজ করেছেন ৷ তিনি আরও জানান, মাইক্রোসফটের স্টক তাঁর অধীনে 28 মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে এখন 500 মার্কিন ডলারেরও বেশি হয়েছে । উত্তরে মাইক্রোসফ্ট-এর সিইও বলেন, "আমাদের সকলকে একত্রিত করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি যে নীতি প্রণয়ন করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ ।"