ভারতীয়দের জন্য খানিক স্বস্তি ! H1B ভিসায় শুধু নয়া আবদেনকারীদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের ফি

ভারতীয়দের জন্য খানিক স্বস্তি ! H1B ভিসায় শুধু নয়া আবদেনকারীদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের ফি
এইচ1বি ভিসার উপর 1 লক্ষ মার্কিন ডলারের ফি ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব জানান, এই ফি শুধু নতুন আবেদনকারীদের জন্য ৷
ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: মার্কিন মুলুকে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য স্বস্তির খবর শোনাল হোয়াইট হাউস ৷ জানা গেল, এইচ1বি ভিসার জন্য কেবলমাত্র নয়া আবেদনকারীদের 1 লক্ষ মার্কিন ডলার দিতে হবে ৷ বর্তমানে যাঁদের কাছে এই ভিসা রয়েছে, তাঁদের উপর এই নয়া নিয়মের কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ সেই সঙ্গে এটি কোনও বার্ষিক মূল্য নয়। বরং নতুন ভিসার আবেদন করতে গেলে একবারই এই টাকা দিতে হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ৷
শুক্রবার হোয়াইট হাউসে অভিবাসন নীতি সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন ৷ তাতে বলা হয়, এবার থেকে এইচ1বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 88 লক্ষ টাকা দিতে হবে ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, 21 সেপ্টেম্বর থেকেই নয়া নির্দেশিকা জারি করা হবে ৷
H-1B ভিসা নিয়ে হোয়াইট হাউসের নয়া বিবৃতি
নয়া নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে নীতির ব্যাখ্যা দিলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেবিট ৷ এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত বিবৃতিতে ক্যারোলিন জানান, এটি কোনও বার্ষিক মূল্য নয় ৷ কেবলমাত্র নতুন ভিসার আবেদন করতে গেলে এককালীন মূল্য হিসেবে এই টাকা দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, এই টাকা শুধুমাত্র নতুন ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে ৷ ভিসা পুননর্বীকরণের ক্ষেত্রেও কোনও টাকা দিতে হবে না ৷
মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন (ইউএসসিআইএস) ব্যবস্থার তরফেও স্থানীয় সময় শনিবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ সেই বিবৃতি অনুযায়ী, ট্রাম্পের নতুন এইচ1বি ভিসার নীতিগুলি কেবলমাত্র নতুন আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ নতুন করে যাঁরা ভিসার আবেদন করছেন তাঁদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর করা হবে ৷ 21 সেপ্টেম্বরের আগে যাঁরা এই ভিসার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে নয়া নির্দেশিকা লাগু করা হবে না ৷ পাশাপাশি, এর আগে যাঁরা এইচ1বি ভিসা পেয়ে আমেরিকার বাইরে অন্য কোথাও রয়েছেন তাঁদেরও মার্কিন মুলুকে প্রবেশের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও অর্থ দিতে হবে না ৷
এইচ1বি ভিসা
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের জন্য় 1990 সালে এইচ1বি ভিসা শুরু করে আমেরিকা ৷ কূটনৈতিক মহলের দাবি, এই ভিসার মাধ্যমে খুব কম বেতনে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ করে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷ সেক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও তেমন মাথাব্যাথা করতে হয় না তাদের ৷ গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে এইচ1বি ভিসার মাধ্য়মে বিভিন্ন ভারত থেকে বহু কর্মীকে নিয়োগ করে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷ আর তাই নয়া নির্দেশিকা প্রকাশিত হওয়ায় বর্তমানে চাকরিসূত্রে আমেরিকায় থাকা বিদেশিদের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় ৷ তবে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন করে নির্দেশিকার ব্যাখ্যা দেওয়ায় সেই অনিশ্চয়তা কেটে গেল ৷ কিন্তু নতুন কর্মী নিয়োগ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা এখনও থেকেই যাচ্ছে ৷