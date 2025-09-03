ETV Bharat / international

'আমেরিকার উপর সবচেয়ে বেশি শুল্ক চাপায় ভারত', 50% শুল্ক আরোপের 'নয়া ব্যাখ্যা' ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সঙ্গে একতরফা সম্পর্ক বজায় রেখেছিল আমেরিকা ৷ তিনি হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেওয়ার পরই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে ৷

ওয়াশিংটন, 3 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের একাধিক দেশের উপর চড়া হারে 'পারস্পরিক শুল্ক' ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিশ্বের অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে ট্রাম্পের নিজের দেশের আদালত ৷ দু'দিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তকে 'বেআইনি' বলে অভিহিত করেছে মার্কিন ফেডারেল আপিল আদালত ৷ ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। তাই তাঁর নয়া শুল্কনীতির ব্যাখ্যা দিলেন ট্রাম্প ৷

ট্রাম্পের শুল্কনীতি সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে মার্কিন ফেডারেল আপিল আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকার বাণিজ্য প্রভাবিত হচ্ছে ৷ ভারতের সঙ্গে রফতানি শিল্পে বাধার সৃষ্টি করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নয়া শুল্কনীতি ৷ আদালতের সেই পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের বক্তব্য, বহু বছর ধরে ভারতের সঙ্গে একতরফা সম্পর্ক বজায় রেখেছিল আমেরিকা ৷ তিনি হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি ট্রাম্পের ৷

হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আমরা সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছি ৷" দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে নয়া শুল্কনীতি ধার্য করেন ট্রাম্প ৷ নয়া এই নীতিকে 'পারস্পরিক শুল্ক' বলে ব্যাখ্যা দেন তিনি ৷ জানান, আমেরিকার উপর যে দেশের যত বেশি শুল্ক, সে দেশের পণ্যের উপর তত বেশি শুল্ক ধার্য করা হবে ৷

নয়া এই নীতির আওতায় প্রথমে ভারতের উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ পরে রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য ভারতীয় পণ্যের উপর আরও অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এর ফলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় ৷

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "ভারত আমাদের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক আরোপ করেছে ৷ বিশ্বের বাকি দেশগুলির থেকেও বেশি ৷ সেই কারণে সেদেশের সঙ্গে ব্যবসার পরিমাণ কমিয়ে দেয় আমেরিকা ৷ কিন্তু, এতদিন আমরা কোনও শুল্ক আরোপ না-করায় তারা আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করছিল ৷"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারতীয় পণ্যে ছেয়ে গিয়েছিল আমেরিকার বাজার ৷ তাঁর অভিযোগ, "ভারতীয় পণ্য বাজার দখল করে নেওয়ায় আমেরিকার উৎপাদন কমে গিয়েছে ৷ দেশের অর্থনীতির জন্য এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয় ৷ কিন্তু, মার্কিন পণ্যে 100 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের কারণে ভারতের বাজার আমরা কখন দখল করতে পারিনি ৷"

মার্কিন মোটরবাইক প্রস্তুতকারী হার্লে-ডেভিডসনের কথাও তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর অভিযোগ, মোটরবাইকের উপর 200 শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে ভারতে গাড়ি বিক্রি বন্ধ করেদিয়েছিল মোটরবাইক প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷ অবশেষে বাজার ধরে রাখার জন্য ভারতে তাদের কারখানা তৈরি করতে বাধ্য হয় হার্লে-ডেভিডসন বলে দাবি ট্রাম্পের ৷

পড়ুন: এবার ওষুধ আমদানিতে 200% শুল্ক ! ট্রাম্পের পরিকল্পনায় চিন্তিত আমেরিকা

