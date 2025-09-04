নিউইয়র্ক, 4 সেপ্টেম্বর: শুল্ক চাপানোর দায় ভারতের উপরই চাপালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারত-সহ নানা দেশের উপর শুল্ক চাপানোর একটি মামলায় তাঁর এই শুল্ক আরোপকে বেআইনি বলে দাগিয়েছে আমেরিকার ফেডেরাল সার্কিট আদালত ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷
এদিন দেশের শীর্ষ আদালতে ভারতের উপর শুল্ক চাপানো নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পরিষ্কার জানান, ভারত রাশিয়া থেকে তেল, অস্ত্র কেনে ৷ তাই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ৷ এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশে যে জরুরি অবস্থা তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলাতেও এই পদক্ষেপ করেছে তাঁর প্রশাসন ৷ এই পদক্ষেপের সঙ্গে দু'দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জড়িত বলে আদালতে জানিয়েছে ট্রাম্প সরকার ৷ এই উদ্দেশে ভারতের উপর শুল্ক আরোপ 'উল্লেখযোগ্য দিক' ৷
এই মামলায় আদালতে দ্রুত রায় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ শুল্ক আরোপের সমর্থনে প্রশাসনের সওয়াল, ফেডারেল আইনে প্রেসিডেন্টের আমদানি কর আরোপের ক্ষমতা আছে । পাশাপাশি আপিল আদালতের রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয়েছে ৷ এর আগে ফেডারেল সার্কিটের আপিল আদালত রায় দিয়েছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বেশিরভাগ শুল্ক 'জরুরি ক্ষমতা আইন'র অবৈধ ব্যবহার । এই রায় সত্ত্বেও আদালত শুল্ক আরোপে স্থগিতাদেশ দেয়নি ৷ তাই শুল্ক বহাল রয়েছে ৷ ট্রাম্প প্রশাসন বুধবার রাতে সরকারের আবেদনে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার জন্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ।
বুধবার সুপ্রিম কোর্টে 251 পৃষ্ঠার আবেদন পেশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ আবেদনে জানানো হয়েছে, "প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি আইইপিএ (ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পাওয়ার্স অ্যাক্ট, আইইইপিএ)-এর আওতায় রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতে উপর শুল্ক আরোপ করেছে ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে যে জাতীয় জরুরি অবস্থা তৈরি হয়ে রয়েছে, তার মোকাবিলা করতে এই পদক্ষেপ ৷ যুদ্ধবিধ্বস্ত দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনে জোর দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ভারতের উপর শুল্ক আরোপ ৷"
আইইইপিএ শুল্কের আওতায় ছ'টি বাণিজ্য অংশীদারি এবং 27টি দেশের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইতিমধ্যে আমেরিকার এই শুল্কনীতিকে গ্রহণ করেছে ৷ আর এতে আমেরিকার উন্নয়ন হবে ৷ আমেরিকার অর্থনীতিতে 2 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিনিয়োগ হবে ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল ডি জন সাউয়ার নভেম্বরের শুরুতে মামলাটি গ্রহণ এবং শুনানির আর্জি জানিয়েছেন । তিনি জানান, গত পাঁচ মাস ধরে প্রেসিডেন্টের এই শুল্ক-সিদ্ধান্তের জেরে বিদেশি সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছে ৷ বিরোধী লিবার্টি জাস্টিস সেন্টারের সিনিয়র আইনজীবী জেফ্রি সোয়াব জানিয়েছেন, শুল্ক ও অনিশ্চয়তার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ব্যবসাগুলির জন্যে ঝুঁকি বেশি ৷
তিনি বলেন, “এই অবৈধ শুল্ক ছোটখাটো ব্যবসাগুলির গুরুতর ক্ষতি করছে ৷ তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে । আমরা আশা করি, আমাদের মক্কেলদের সুরাহার জন্যে এই মামলার দ্রুত সমাধানের আশা করছি ৷” তাদের মামলাটি শুল্ক এবং অনিয়মিত বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এমন বেশ কয়েকটি মামলার মধ্যে একটি যা বিশ্ব বাজারকে নাড়া দিয়েছে ৷
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং অন্যান্য দেশগুলিকে নতুন বাণিজ্য চুক্তি গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য শুল্ক আরোপকে কাজে লাগিয়েছেন ৷ অগস্টের শেষের দিকে শুল্ক থেকে রাজস্বের পরিমাণ 159 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ে রাজস্বের দ্বিগুণেরও বেশি ৷
ফেডারেল সার্কিটের জন্য মার্কিন আপিল আদালতের বেশিরভাগ বিচারক দেখেছেন যে 1977 সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন, বা IEEPA, ট্রাম্পকে শুল্ক নির্ধারণের জন্য কংগ্রেসের ক্ষমতাহরণ করতে দেয়নি । যদিও ভিন্নমত পোষণকারীরা বলেছেন, আইনটি প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থার সময় স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দেয়।
সংবিধান মার্কিন কংগ্রেসকে শুল্ক-সহ কর আরোপের ক্ষমতা দেয় । কয়েক দশক ধরে, আইন প্রণেতারা প্রেসিডেন্টের কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেছেন ৷ ট্রাম্প ক্ষমতার শূন্যতার সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। বিদেশি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং গাড়ির উপর শুল্ক-সহ কিছু ট্রাম্পের শুল্ক আপিল আদালতের রায়ের আওতায় পড়েনি।