ট্রাম্প কোপে H1B ভিসা, আমেরিকায় চাকরি পেতে ভারতীয়দের দিতে হবে 88 লক্ষ টাকা

ট্রাম্প কোপে H1B ভিসা, আমেরিকায় চাকরি পেতে ভারতীয়দের দিতে হবে 88 লক্ষ টাকা
এইচ1বি ভিসার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কর্মীদের নিয়োগ করে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷ সেই ভিসার উপরই 1 লক্ষ মার্কিন ডলারের ফি ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
By PTI
Published : September 20, 2025 at 11:03 AM IST
ওয়াশিংটন, 20 সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের ক্ষমতায় আসার পর নয়া শুল্কনীতি ঘোষণা করে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবল অস্থিরতার সৃষ্টি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ শুল্কযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত-আমেরিকা ৷ এবার ভারতীয় কর্মীদের চাপ বাড়িয়ে এইচ1বি ভিসার বার্ষিক ফি-এর পরিমাণ বাড়ানোর ঘোষণা করলেন ট্রাম্প ৷
অভিবাসন নীতি নিয়ে শুক্রবার হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে এক নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ নয়া এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে এইচ1বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 88 লক্ষ টাকা দিতে হবে ৷ এই ভিসার মাধ্য়মে বিভিন্ন দেশের কর্মীদের নিয়োগ করে আমেরিকার সংস্থাগুলি ৷ তালিকার প্রথমেই রয়েছে ভারত ৷ আমেরিকার বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি এই ভিসার মাধ্যমে দক্ষ এবং উপযুক্ত ভারতীয় কর্মীদের নিয়োগ করে ৷ নয়া এই নির্দেশিকার ফলে সংস্থাগুলি এবার কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে বলে অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের ৷
হোয়াইট হাউসের স্টাফ সেক্রেটরি উইল স্কার্ফ জানান, দেশের বর্তমান অভিবাসন ব্যবস্থায় এইচ1বি নন-ইমিগ্র্য়ান্ট ভিসাটির সব থেকে বেশি অপব্যবহার করা হয় ৷ ভিসাটি দক্ষ শ্রমিকদের আমেরিকায় প্রবেশের জন্য দেওয়া হয় ৷ আগামী দিনে সংস্থাগুলি যাতে অত্যন্ত দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করে এবং তার ফলে যেন আমেরিকার নাগরিকদের কাজের সংস্থান নষ্ট না-হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতেই নয়া এই পদক্ষেপ বলে জানান উইল স্কার্ফ ৷ এদিন ওভাল অফিসে মার্কিন বাণিজ্য় সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের উপস্থিতি নয়া নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "আমাদের প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন ৷ তবে, কেবলমাত্র দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের প্রয়োজন ৷ নয়া এই পদক্ষেপের মাধ্য়মে আগামী দিনে সেটাই করা হবে ৷"
মার্কিন বাণিজ্য সচিব জানান, কর্মসংস্থান ভিত্তিক গ্রিন কার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বছরে 2 লক্ষ 81 হাজার কর্মী নিয়োগ করা হত ৷ বছরে এই সমস্ত কর্মীদের আয় ছিল গড়ে 66 হাজার মার্কিন ডলার ৷ অর্থাৎ, গড়ে আমেরিকাবাসীদের তুলনায় কম দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করা হত ৷ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ৷ আমেরিকা একমাত্র দেশ যা নিজের নাগরিকদের বাদ রেখে বিদেশি নাগরিকদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিষয়টি এবার আমরা বন্ধ করতে চলেছি ৷ আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নিয়ে অদক্ষ কর্মীদের যাতে সুযোগ না-দেওয়া হয়, বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে এবার ৷ নয়া এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবলমাত্র দক্ষ কর্মীরাই আমেরিকায় কাজের সুযোগ পাবেন ৷ এর ফলে মার্কিন নাগরিকদের জন্য কাজের সুযোগ আরও বেড়ে যাবে ৷ সেই সঙ্গে, দেশের কোষাগারেও 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ হবে ৷"
ভারতীয়দের উপর কোপ
মার্কিন প্রশাসনের এই পদক্ষেপে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন ভারতীয়রা ৷ এইচ1বি ভিসার মাধ্য়মে সেদেশে হাজার হাজার ভারতীয়রা বসবাস করেন এবং চাকরি করেন ৷ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের জন্য় 1990 সালে এইচ1বি ভিসা শুরু করে আমেরিকা ৷ কূটনৈতিক মহলের দাবি, এই ভিসার মাধ্যমে খুব কম বেতনে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ করে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷ সেক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও তেমন মাথাব্যাথা করতে হয় না তাদের ৷
মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন ব্য়বস্থা (ইউএসসিআইএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালের অর্থবর্ষে 2 লক্ষ 7 হাজার ভারতীয়দের এইচ1বি ভিসা প্রদান করা হয়েছিল ৷ 2023 সালের অর্থবর্ষে এই পরিমাণটি ছিল 1 লক্ষ 91 হাজার ৷ এই ভিসার বৈধতা 3 বছরের ৷ তবে পরে প্রয়োজনে আরও 3 বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয় সেই বৈধতা ৷ এরপর কোনও সংস্থা সেই কর্মীদের মার্কিন নাগরিকত্বের জন্য গ্রিন কার্ড প্রদান করলে এই ভিসার বৈধতা আরও বাড়ানো হয় ৷ যদিও ওয়ার্ক ভিসায় আমেরিকায় যাওয়া ভারতীয়দের দীর্ঘদিন এই গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৷ এই মুহূর্তে মার্কিন প্রশাসনের নয়া নির্দেশনামায় তাদের আরও বেশি সমস্যা পড়তে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে এই ভিসাগুলি মার্কিন সংস্থাগুলিকে বিতরণ করা হয় ৷ এই বছর সব থেকে বেশি ভিসা দেওয়া হয়েছে অ্য়ামাজনকে ৷ বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য 10 হাজারেরও বেশি এইচ1বি ভিসা দিয়েছে এই সংস্থা ৷ তালিকায় তারপর রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি, মাইক্রোসফট, অ্য়াপেল এবং গুগল ৷ ইউএসসিআইএস-এর তথ্য অনুযায়ী, এই বছর ক্য়ালিফোর্নিয়ায় সবচেয়ে বেশি এইচ1বি ভিসায় কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷