গ্রিন-গোল্ড-প্ল্যাটিনাম, আমেরিকায় বসবাসের 3 ট্রাম্পকার্ড ! কী নিয়ম-কত খরচ?

গ্রিন-গোল্ড-প্ল্যাটিনাম, আমেরিকায় বসবাসের 3 ট্রাম্পকার্ড ! কী নিয়ম-কত খরচ?

আমেরিকায় বসবাসের জন্য এবার 'গোল্ড কার্ড'র জন্য আবেদন করতে হবে ৷ অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তনের জন্য বহুমূল্যের গোল্ড কার্ডের সূচনা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

'গোল্ড কার্ড' ভিসা লাগু করলেন ট্রাম্প (ছবি- এপি)
By PTI

Published : September 20, 2025 at 5:32 PM IST

ওয়াশিংটন, 20 সেপ্টেম্বর: পরিকল্পনা ছিলই ৷ এবার সেই পরিকল্পনা মেনে বিদেশিদের আমেরিকার বসবাসের জন্য 'গোল্ড কার্ড' ভিসা কার্যকর করার নির্দেশে স্বাক্ষর করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই নির্দেশে স্বাক্ষর করে ট্রাম্প বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি এটি খুবই সফল হবে। এটি কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করবে, যা কর কমাতে, ঋণ পরিশোধ করতে এবং অন্যান্য ভালো কাজে সহায়তা করবে।" ট্রাম্পের যুক্তি, এই প্রকল্পটি এমন একটি ব্যবস্থা সংস্কারে সহায়তা করবে যা কয়েক দশক ধরে ভেঙে পড়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি 5 মিলিয়ন ডলারের একটি প্ল্যাটিনাম কার্ডও জারি করেছেন।

ট্রাম্পের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, আমেরিকায় বসবাস করতে ইচ্ছুক কোনও ব্যক্তি 1 মিলিয়ন বা 10 লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 8 কোটি 80 লক্ষ টাকাি) খরচ করলে তিনি 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' পেতে পারেন। কোনও পেশাদারের দ্রুত ভিসা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন সংস্থাগুলিকে 2 মিলিয়ন 20 লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 17 কোটি 62 লক্ষ টাকা) খরচ করতে হবে।

শুক্রবার গোল্ড ভিসার লাগুর নির্দেশে স্বাক্ষর করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (ছবি- এপি)

দ্বিতীয়বার আমেরিকার মসনদে বসে দীর্ঘদিনের অভিবাসন নীতিতে কড়া পদক্ষেপ নেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বেআইনি অভিবাসীদের হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের তাঁদের দেশে ফেরান তিনি ৷ আন্তর্জাতিক মহলে সেই নিয়ে চর্চা চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে ৷ শুক্রবার সেই অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক জানান, গোল্ড কার্ড ভিসা প্রকল্প তৈরিই করা হয়েছে ভিন দেশের কিছু তুখোড় মেধাসম্পন্ন মানুষের জন্য, যাঁরা আমেরিকায় নতুন কর্মসংস্থান এবং নয়া উদ্যোগের পরিসর তৈরি করবেন। যাঁরা গ্রিন কার্ড পাবেন, তাঁরা বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ পদে থাকবেন এবং তাঁরা মার্কিন নাগরিকদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করবেন।

নির্দেশিকায় স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, "গোল্ড কার্ডের জন্য উপভোক্তাদের কাছে থেকে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার নেওয়া হবে ৷ আর সেই কারণে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ও দক্ষ কর্মীদেরই কাজে রাখতে পারবে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷ কোম্পানিগুলির কাজের মান বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন ৷"

আমেরিকায় 'ট্রাম্প প্ল্যাটিনাম কার্ড' পেতে 50 লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 44 কোটি টাকারও বেশি) খরচ করতে হবে। এই ভিসা পেলে এক জন অভিবাসী আমেরিকায় বছরে 270 দিন থাকতে পারবেন। তা ছাড়া তাঁকে আমেরিকায় আয়ের উপর কোনও কর দিতে হবে না। যদিও এই প্ল্যাটিনাম কার্ড চালু করতে মার্কিন আইনসভার অনুমোদনের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন লুটনিক।

সেই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, গোল্ড কার্ডের মাধ্যমে দেশের কোষাগারে বিপুল অঙ্কের অর্থ আসার ফলে করের পরিমাণ কমে যাবে ৷ এর ফলে ঋণের বোঝাও কমাতে সক্ষম হবে মার্কিন প্রশাসন ৷ এই প্রসঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সরকারি ওয়েবসাইটে জানান হয়েছে, নতুন এই ভিসার আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে একটি ফেরত অযোগ্য ফি জমা দিতে হবে ৷ এরপর প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে তাঁদের ৷ ফি এবং নথি পাওয়ার পরই ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে ৷

হোয়াইট হাউসের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভিসা পাওয়ার জন্য মার্কিন কোষাগারে এই অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেদেশের বাণিজ্য সচিবের তরফে ৷ আমেরিকায় উচ্চশ্রেণির নাগরিকদের প্রবেশে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য গোল্ড কার্ড ভিসা লাগুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷ তালিকায় রয়েছেন সফল উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরা ৷

ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই 'গোল্ডেন কার্ড' ভিসা লাগু করা হবে বলে ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, এই ভিসার জন্য 5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 44 কোটি টাকা দিতে হবে আবেদনকারীকে ৷ তালিকা চাকরিজীবীদের পাশাপাশি মার্কিন শিল্পে বিনিয়োগকারীরাও রয়েছেন ৷

