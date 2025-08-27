ETV Bharat / international

‘যুদ্ধ না-থামালে এত শুল্ক চাপাব, মাথা ঘুরে যাবে’ ! ভারত-পাক সংঘর্ষের মাঝেই মোদিকে ফোনে হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প - TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

তাঁর মধ্যস্থতাতেই ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি ৷ ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের দিনেই ফের দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৷

TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR
ভারত-পাক সংঘর্ষের মাঝেই মোদিকে ফোনে ট্রাম্প (এএফপি, ফাইল চিত্র)
author img

By PTI

Published : August 27, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read

ওয়াশিংটন, 27 অগস্ট: ফের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করার পাশাপাশি ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে তাঁর মধ্যস্থতার কথা মনে করিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডন্ট ৷

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ চলাকালীন নরেন্দ্র মোদিকে তিনি ফোন করেছিলেন বলে এদিন ফের দাবি করেন ট্রাম্প ৷ সেই সময়েই ভারতের উপর উচ্চহারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর দাবি, মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ ৷

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ই আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছিলাম ৷ মোদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের আর পাকিস্তানের মধ্যে কী হচ্ছে ? এত বিদ্বেষ কীসের ?"

ট্রাম্পের দাবি দুই দেশকেই যুদ্ধ থামাতে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল এবং শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল ৷ ট্রাম্প বলেন, “মোদিকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই না। তোমরা এভাবে চলতে থাকলে, পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা কোনও চুক্তি করব না। শুধু তাই নয়, তোমাদের উপর এমন শুল্ক চাপাব যে, মাথা ঘুরে যাবে।"

বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে 9টা থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ রফতানি শুল্ক কার্যকর করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ আগেই ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে 25 শতাংশ শুল্কের কথা ঘোষণা করেছিল আমেরিকা ৷ তারপর মার্কিন নির্দেশ উপেক্ষা করে রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানো হয় ৷

গত 30 জুলাই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্টে জানিয়েছিলেন, মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, আমরা বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে খুব কম ব্যবসা করেছি ৷ কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক-জরিমানার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে সোমবারই ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে সোমবার গুজরাতে মোদি জানান, আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে কিন্তু ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।

ওয়াশিংটন, 27 অগস্ট: ফের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করার পাশাপাশি ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে তাঁর মধ্যস্থতার কথা মনে করিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডন্ট ৷

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ চলাকালীন নরেন্দ্র মোদিকে তিনি ফোন করেছিলেন বলে এদিন ফের দাবি করেন ট্রাম্প ৷ সেই সময়েই ভারতের উপর উচ্চহারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর দাবি, মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ ৷

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ই আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছিলাম ৷ মোদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের আর পাকিস্তানের মধ্যে কী হচ্ছে ? এত বিদ্বেষ কীসের ?"

ট্রাম্পের দাবি দুই দেশকেই যুদ্ধ থামাতে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল এবং শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল ৷ ট্রাম্প বলেন, “মোদিকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই না। তোমরা এভাবে চলতে থাকলে, পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা কোনও চুক্তি করব না। শুধু তাই নয়, তোমাদের উপর এমন শুল্ক চাপাব যে, মাথা ঘুরে যাবে।"

বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে 9টা থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ রফতানি শুল্ক কার্যকর করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ আগেই ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে 25 শতাংশ শুল্কের কথা ঘোষণা করেছিল আমেরিকা ৷ তারপর মার্কিন নির্দেশ উপেক্ষা করে রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানো হয় ৷

গত 30 জুলাই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্টে জানিয়েছিলেন, মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, আমরা বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে খুব কম ব্যবসা করেছি ৷ কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক-জরিমানার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে সোমবারই ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে সোমবার গুজরাতে মোদি জানান, আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে কিন্তু ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।

For All Latest Updates

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMPPRIME MINISTER NARENDRA MODIমোদিকে ফোন ট্রাম্পেরভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ শুল্কTRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.