ওয়াশিংটন, 27 অগস্ট: ফের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করার পাশাপাশি ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে তাঁর মধ্যস্থতার কথা মনে করিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডন্ট ৷
ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ চলাকালীন নরেন্দ্র মোদিকে তিনি ফোন করেছিলেন বলে এদিন ফের দাবি করেন ট্রাম্প ৷ সেই সময়েই ভারতের উপর উচ্চহারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর দাবি, মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ ৷
মঙ্গলবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ই আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছিলাম ৷ মোদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের আর পাকিস্তানের মধ্যে কী হচ্ছে ? এত বিদ্বেষ কীসের ?"
ট্রাম্পের দাবি দুই দেশকেই যুদ্ধ থামাতে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল এবং শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল ৷ ট্রাম্প বলেন, “মোদিকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই না। তোমরা এভাবে চলতে থাকলে, পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা কোনও চুক্তি করব না। শুধু তাই নয়, তোমাদের উপর এমন শুল্ক চাপাব যে, মাথা ঘুরে যাবে।"
বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে 9টা থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ রফতানি শুল্ক কার্যকর করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ আগেই ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে 25 শতাংশ শুল্কের কথা ঘোষণা করেছিল আমেরিকা ৷ তারপর মার্কিন নির্দেশ উপেক্ষা করে রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানো হয় ৷
গত 30 জুলাই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্টে জানিয়েছিলেন, মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, আমরা বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে খুব কম ব্যবসা করেছি ৷ কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক-জরিমানার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে সোমবারই ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে সোমবার গুজরাতে মোদি জানান, আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে কিন্তু ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।