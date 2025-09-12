ছন্দে ফিরছে নেপাল, কিছুক্ষণ পরেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলার শপথ
নেপালের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি ৷ শুক্রবার রাতেই হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ৷
September 12, 2025
September 12, 2025
কাঠমান্ডু, 12 সেপ্টেম্বর: ছাত্র-যুব আন্দোলনের ফলে ভেঙে দেওয়া হল নেপালের সংসদ ৷ সেনা, প্রেসিডেন্ট, দেশের সব রাজনৈতিক দল এবং আন্দোলনকারী জেন জ়ি নেতারা সর্বসম্মিলিতভাবে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকেই চূড়ান্ত করলেন ৷ শুক্রবার নেপালের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে ৷ তাঁর জন্য নতুন করে সাজানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৷
শুক্রবার রাতেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে ৷ প্রেসিডন্টের কার্যালয় জানিয়েছে, রাত ন'টা নাগাদ দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ চালানোর দায়িত্ব নেবেন সুশীলা ৷ সরকার-বিরোধী আন্দোলনে গত 8-9 সেপ্টেম্বর নেপাল রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ৷ বিক্ষুব্ধরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয় ৷ চাপের মুখে বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন কেপি শর্মা ওলি ৷ সেদিন রাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় নেপালের সেনাবাহিনী ৷ নেপালের মসনদে কে বসবেন ? সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে থাকে ভদ্রকালীতে অবস্থিত সেনার প্রধান কার্যালয়ে ৷
প্রথম থেকেই দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম শোনা গিয়েছিল ৷ পরে অবশ্য আরও তিনজনের নাম উঠে আসে ৷ কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ, নেপালের বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন সিইও কুলমান ঘিসিং এবং ধরনের মেয়র হরকা সামপাং-র নাম নিয়ে আলোচনা হয় ৷ শেষ পর্যন্ত 73 বছর বয়সি সুশীলা কার্কির নামই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চূড়ান্ত হয় ৷
দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুশীলা হিসাবে নেপালের সব শ্রেণির মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন ৷ এবার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফের ইতিহাস গড়তে চলেছেন তিনি ৷ প্রেসিডেন্টের প্রেসসচিব জানিয়েছেন, এদিন রাত 9টায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন তিনি ৷ অশান্ত নেপালে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছে ভারতের গভীর যোগ ৷
সুশীলার পরিচয়
1952 সালের 7 জুন সুশীলা কার্কি জন্মগ্রহণ করেন নেপালের বিরাটনগরে ৷ এই জায়গাটি ভারত সীমান্তের কাছেই অবস্থিত ৷ পরিবারের সপ্তম সন্তান সুশীলা 1979 সালে আইনজীবী হিসাবে কাজ শুরু করেন ৷ 2009 সালে বিচারপতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে যোগ দেন ৷ তখন অবশ্য তিনি ছিলেন অস্থায়ী বিচারপতি ৷ পরের বছর মানে 2010 সাল থেকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন ৷ আরও পরে 2016 সালের জুলাইয়ে তিনি দেশের 24তম প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন ৷ তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি ৷ তাঁরপর এখনও পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির পদে আর কোনও মহিলা নিযুক্ত হননি ৷ 2017 সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ প্রথমে আইনজীবী ও পরে বিচারপতি হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অবদান রেখেছেন সুশীলা ৷
1971 সালে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহেন্দ্র মোরাং ক্যাম্পাসে তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করেন ৷ এরপর 50 বছর আগে 1975 সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা শেষ করেন ৷ পরে ফের আইন নিয়ে পড়াশোনার জন্য ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান ৷ জীবনের 32টি বছর তিনি আইনি পেশায় জড়িত ছিলেন ৷
32 বছর ধরে কার্কি বিচারক পেশায় কাটিয়েছেন এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছেন । 1979 সালে তিনি বিরাটনগরে তাঁর আইন অনুশীলন শুরু করেন । এর মধ্যে 1985 সালে ধরনের মহেন্দ্র মাল্টিপল ক্যাম্পাসে সহকারী শিক্ষক হিসেবেও নিযুক্ত হন তিনি । 2007 সালে তিনি একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হন এবং 2009 সালে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডহক বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন । 18 নভেম্বর, 2010 সালে তিনি স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন ।
কার্কির বৈবাহিক জীবন
সুশীলা ছিলেন বাবা-মায়ের সাত সন্তানের মধ্যে সবার বড় এবং বিরাটনগরের একটি সাধারণ কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠেন । তিনি নেপালি কংগ্রেসের প্রাক্তন জনপ্রিয় নেতা দুর্গা প্রসাদ সুবেদীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ হয় ।
নেপালি কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, "সুবেদী 1970-এর দশকে নেপালি কংগ্রেসের একজন যুব বিপ্লবী সদস্য ছিলেন । তিনি সেই দলের সদস্য ছিলেন যারা নেপালি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করেছিল । যাতে তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র শাহের রাজত্বকালে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য দলের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য 30 লক্ষ টাকা অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল ।"
সূত্রটি আরও জানায়, ওই দলটি বিরাটনগর থেকে কাঠমান্ডুগামী বিমানটি ছিনতাই করে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংকের টাকা বহন করে 1973 সালে ভারতের ফোর্বসগঞ্জে অবতরণ করে । 2018 সালে সুবেদী 'বিমান বিদ্রোহ' নামে একটি বই লিখেছিলেন । যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিমানটি ছিনতাইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে ।
লেখিকা কার্কির পরিচয়
অবসর গ্রহণের পর, কার্কি দুটি বই লিখেছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পোর্টালে নিয়মিত লেখক তিনি । 'ন্যায়' তাঁর জীবনীমূলক বই । অন্যদিকে 'কারা' আরেকটি বই, যা 1990 সালের গণআন্দোলনের সময় জেলে থাকা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত একটি উপন্যাস । এটি নেপালে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দিকে পরিচালিত করেছিল ।তাঁর সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে কার্কির প্রত্যন্ত বিরাটনগর গ্রাম থেকে আসা একটি সাধারণ পটভূমি থেকে নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি এবং এখন প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যাত্রা দেশের রাজনীতিতে একটি নতুন যুগের সূচনা করবে ।