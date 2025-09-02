ওয়াশিংটন ডিসি, 2 সেপ্টেম্বর: ভারতের উপর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। জন বোল্টনের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং চিনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন সত্ত্বেও, পশ্চিমা দেশগুলি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছিল৷ কিন্তু, ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিশ্বে সার্বিক ভারসাম্য রক্ষার কয়েক দশকের সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট করে দিয়েছে।
মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি রাশিয়ার থেকে ভারতকে দূরে সরিয়ে রাখার এবং চিনের ক্রমবর্ধমান হুমকির মোকাবিলা করার পশ্চিমা প্রচেষ্টাকে 'ধ্বংস' করেছে।
The West has spent decades trying to ween India away from its Cold War attachment to Soviet Union Russia, and cautioning India on the threat posed by China. Donald Trump has shredded decades of efforts with his disastrous tariff policy.https://t.co/A2skT581Fi— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2025
জন বোল্টন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বেশ কয়েকটি পোস্ট শেয়ার করে ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বোল্টন জানিছেন যে, ট্রাম্প শুল্ক নীতি প্রয়োগ করে তাঁর কৌশলগত সুবিধাগুলিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন। তিনি লেখেন, "বৃহত্তর কৌশলগত প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক পদক্ষেপ বিবেচনা করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনিচ্ছা শি জিনপিংকে পূর্বকে (মূলত এশিয়ার দেশগুলিকে) একত্রিত করার সুযোগ করে দিয়েছে ৷"
জন বোল্টন একজন প্রাক্তন মার্কিন সরকারি কর্তা যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথম মেয়াদে (2018-19) জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বিদেশ নীতি নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তিনি আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
The only acceptable outcome in Ukraine is the full restoration of Ukrainian sovereignty and territory. Anything less signals to the rest of the world that aggression will be allowed.https://t.co/A2skT58zuQ— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2025
চিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন মার্কিন শুল্ক নীতির সমালোচনায় বোল্টনের এই মন্তব্য এসেছে ৷ এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও করেছেন। এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে এই তিন শক্তির একত্রিত হওয়ার পটভূমিকায় ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে জন বোল্টনের তীব্র সমালোচনা অস্বস্তি বাড়াতে পারে মার্কিন প্রশাসনের বলে মনে করছেন অনেকে ৷
জন বোল্টনের মতে, ট্রাম্পের কারণেই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ পেয়েছেন। সোশাল পোস্টে তিনি লিখেছেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প কূটনীতি মোটেও বুঝতে চান না। তিনি শি জিনপিংকে প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।"
এদিকে, সোমবার ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত এখন তাদের শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে । কিন্তু, এখন দেরি হয়ে গিয়েছে । সোশাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প লেখেন,"আমরা ভারতের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট । এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ একতরফা সম্পর্ক এবং এটি বহু দশক ধরে চলে আসছে । কারণ, হল ভারত এখনও পর্যন্ত আমাদের উপর এত বেশি শুল্ক আরোপ করেছে, যা অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ । সেই কারণে আমরা আমাদের পণ্য ভারতে বিক্রি করতে পারি না।"