ঢাকা, 16 অগস্ট: তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছিল দেশ ৷ রাজনৈতিক পালা বদলের পর বাংলাদেশে এখন প্রায় সমস্ত দিক থেকেই ব্রাত্য় হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান ৷ আরও একবার প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেলেন না অনুরাগীরা ৷ শুক্রবার সারাদিন প্রয়াত রাষ্ট্রনায়কের বাসভবন থেকে শুরু করে সমাধিস্থলে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হল না ৷ দুটি জায়গাই ঘিরে রাখল বাংলাদেশর পুলিশ ৷ তার সঙ্গে যোগ দিলেন বিএনপি থেকে শুরু করে এনসিপির কর্মী সমর্থকরা ৷
1975 সালের 15 অগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যা হয়েছিল ৷ মেয়ে শেখ হাসিনার আমলে এই দিনটি 'জাতীয় শোক' দিবস হিসেবে পালিত হত ৷ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেই প্রথার অবসান হয়েছে আগেই ৷ রাজনৈতিক পালা বদলের পর দ্বিতীয় এবং সবমিলিয়ে মুজিবের 50তম মৃত্যু বার্ষিকিতেও পরিস্থিতি বদলাল না ৷ বৃহস্পতিবার রাত থেকে তাঁর বাসভবন গণভবনের চারিদিক ঘেরাও করে রাখেন খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) এবং জামাত-ই-ইসলামের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ৷ খালেদর সমর্থনে তাঁরা স্লোগানও দিতে থাকেন ৷ শুক্রবার সকাল গড়িয়ে গভীর রাত পর্যন্ত পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি ৷ বাসভবনের পাশাপাশি সমাধিক্ষেত্রের ছবিটাও ছিল একইরকম ৷
গত বছরের 5 অগস্ট গণঅভ্যুথানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে ৷ ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামি লীগ ৷ এরপর 8 অগস্ট সেদেশের দায়িত্বে আসে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ 5 তারিখ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন মুজিব-তনয়া ৷ ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামি লীগের কার্যকলাপের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তিনি জানান, শেখ হাসিনা ও তাঁর দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার বিচার না-হওয়া পর্যন্ত আওয়ামি লীগের সমস্ত কাজকর্মের উপর স্থগিতাদেশ জারি থাকবে ৷ সেই সঙ্গে, 15 অগস্টে 'জাতীয় শোক' দিবস পালনের রীতিও আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করেন ইউনূসরা ৷
ভারতের সামরিক সাহায্যে পাকিস্তানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পর 1971 সালে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ ৷ নবগঠিত দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৷ পদে আসার চার বছরের মধ্যে 1975 সালের 15 অগস্ট সেনা অভ্যুথানের জেরে তাঁকে হত্যা করা হয় ৷ শুধু বঙ্গবন্ধু নন, 15 অগস্টের ভোরের সেই ঘটনায় প্রাণ যায় তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের ৷ দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহেনা সেই সময় বিদেশে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান ৷
পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হয়ে এই দিনটিকে 'জাতীয় শোক' দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা ৷ প্রতিবছর এই দিনে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এবং সমাধিস্থলে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতেন সমর্থকরা ৷ এখন অবশ্য সবটাই বদলে গিয়েছে ৷ দেশের নয়া গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির নেতারা প্রকাশ্যেই বলেন তাঁদের লক্ষ্য দেশকে মুজিববাদের হাত থেকে রক্ষা করা ৷ সরকারি নীতির অভিমুখও সেদিকেই ৷ সবমিলিয়ে আবারও প্রয়াণ দিবসে অনুরাগীদের শ্রদ্ধা থেকে ব্রাত্য রইলেন বঙ্গবন্ধু ৷