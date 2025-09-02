ETV Bharat / international

আলোচনায় ব্যস্ত মোদি-পুতিন, একপাশে 'নীরব দর্শক' পাক প্রধানমন্ত্রী - SHEHBAZ SHARIF TROLLED

শাহবাজ শরীফের ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো অস্বস্তি বাড়িয়েছে পাকিস্তানের ৷ ভিডিয়োতে শাহবাজ শরীফকে একপাশে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ৷

PM Modi and President Putin, Shehbaz Sharif in the background
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত প্রেসিডেন্ট পুতিন, একপাশে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে শাহবাজ শরীফ (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 8:27 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 8:55 AM IST

তিয়ানজিন, 2 সেপ্টেম্বর: সোমবার (1 সেপ্টেম্বর) চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে (SCO Summit) পাকিস্তান প্রবল বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহেলগামে জঙ্গি হামলার কথা উল্লেখ করেছিলেন । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সদস্য দেশগুলিও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থন করেছিল। এদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের (Shehbaz Sharif) একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে। শাহবাজ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পুতিন তাঁকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এর জন্য শাহবাজকে ব্যাপক ট্রোল করা হচ্ছে।

আসলে পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একসঙ্গে হাঁটছিলেন। বিশ্বের আরও অনেক বড় নেতাও তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সেই সময় একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুতিনকে এগিয়ে যেতে দেখে শাহবাজকে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায় ছুটে যেতে দেখা যায়৷ কিন্তু, পুতিন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য না দাঁড়িয়েই চলে যান। এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। এই কারণে শাহবাজ শরীফকেও নেট দুনিয়ায় ব্যাপক ট্রোল করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং অন্যান্য সদস্য দেশের প্রধানরা যখন মঞ্চে একসঙ্গে একটি গ্রুপ ছবির জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তখন গোটা বিশ্বের নজর ছিল মূলত রাশিয়া, ভারত আর চিনের দিকে। এদিকে, পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে আশ্চর্যজনক রসায়ন ধরা পড়েছে চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে (SCO Summit)।

একটি ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের মধ্যে পুরনো উষ্ণতা বিনিময়ের মুহূর্ত। উভয় রাষ্ট্রনেতা হাসিমুখে একে অপরকে অভ্যর্থনা জানান এবং একসঙ্গে এগিয়ে যান। এই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফকে একপাশে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়৷ কিন্তু, কেউ তাঁর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেননি।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ মোনা নামের একজন ব্যবহারকারী শাহবাজকে ট্রোল করে তাঁকে 'পুতিনের ভৃত্য' স্থানীয় হিসাবে ইঙ্গিত করেছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর নামে এমনই আরও নানা কটাক্ষ ছেয়ে গিয়েছে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ৷ ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে মোদি এবং পুতিন হাসতে হাসতে মঞ্চে এগিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে শাহবাজ শরীফের উপস্থিতি প্রায় অলক্ষিতই ছিল। অনেকে এই দৃশ্যকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান দূরত্বের সঙ্গেও তুলনা করছেন।

এবার SCO শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ এবং বাণিজ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। ভারত এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে। তার মধ্যেই বিছিন্নভাবে শাহবাজ শরীফের ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো অস্বস্তি বাড়িয়েছে পাকিস্তানের৷

