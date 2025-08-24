নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন, 24 অগস্ট: রবিবার আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতের উপর দ্বিতীয় ধাপে মার্কিন শুল্ক আরোপের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়াকে ইউক্রেনে হামলা বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য ভারতের উপর 'সেকেন্ডারি ট্যারিফ'-এর মতো আক্রমণাত্মক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন। এনবিসি নিউজের "মিট দ্য প্রেস"-এ একান্ত সাক্ষাৎকারে ভান্স আরও বলেন, "এই পদক্ষেপ রাশিয়াকে তেল-নির্ভর অর্থনীতি থেকে ধনী হওয়া কঠিন করে তুলবে।"
রাশিয়া থেকে বাড়তি ছাড়ে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ট্রাম্প ভারতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে মজার বিষয় হল, ওয়াশিংটন রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের বৃহত্তম আমদানিকারক দেশ চিনের কোনও সমালোচনা করছে না। ভারত বরাবরই বলে আসছে যে, রাশিয়া-সহ জ্বালানি ক্রয় তার জাতীয় স্বার্থে এবং বাজারের গতিশীলতায় চালিত।
এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, চলতি মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকের পর থেকে সম্ভাব্য স্থবিরতা দেখা দিলেও ভান্স আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমেরিকা মধ্যস্থতা করতে পারবে। রবিবার সকালে সম্প্রচারিত সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি গত কয়েক সপ্তাহে আমরা উভয় পক্ষের কাছ থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য নমনীয়তা দেখেছি।"
যদি আমেরিকা "নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে, তাহলে রাশিয়ার উপর কী চাপ থাকবে? আপনি কীভাবে তাদের জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় বসানোর এবং হামলা বন্ধ করার জায়গায় নিয়ে যাবেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে ভান্স বলেন, ট্রাম্প 'আক্রমণাত্মক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রয়োগ করেছেন। যেমন, "ভারতের উপর সেকেন্ডারি শুল্ক আরোপ করেছেন, যাতে তেল-নির্ভর অর্থনীতি থেকে রাশিয়ার ধনী হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে।"
তিনি বলেন, "তিনি (ট্রাম্প) স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, রাশিয়া যদি হত্যা কাণ্ড বন্ধ করে তাহলে তাকে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুনরায় আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। কিন্তু, যদি তারা হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করে, তবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।"
ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশ করার পর থেকে, যার মধ্যে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কও রয়েছে, নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, রাশিয়া থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল কেনার ফলে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থের জোগান মিলছে। যদিও, ভারত এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, ভারতের যুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অপরিশোধিত তেল কিনছে। সেই অর্থও রাশিয়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। অথচ, উরোপীয় ইউনিয়ন, চিনের উপর কোনও বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপাচ্ছে না আমেরিকা। তাই, ট্রাম্পের যুদ্ধে অর্থ জোগানের যুক্তি গুরুত্ব দিতে নারাজ দিল্লি।