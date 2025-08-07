নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: মিত্র দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর জরিমানা আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক নিয়ে সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ এই আবহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারতে আসার খবর সামনে এল ৷ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এখন মস্কো সফরে ৷ বৃহস্পতিবার তিনি পুতিনের ভারতে আসার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন ৷ ঠিক কবে প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতে আসবেন, তা অবশ্য জানা যায়নি ৷
সরকারি সূত্রের দাবি , জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মস্কো সফরকালে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতের আসার ব্যাপারটি অনেক দূর এগিয়েছে ৷ এদিকে সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, অগস্টের শেষে তিনি ভারতে আসছেন ৷ এই খবরটি ভুল বলে উল্লেখ করেছে সূত্র ৷ শেষ বার 2021 সালের 6 ডিসেম্বর ভারত-রাশিয়া সামিটে অংশ নিতে ভারতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
গতকাল ভারত-রাশিয়ার মধ্যে শক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য অজিত দোভাল রাশিয়ায় পৌঁছন ৷ এদিন রাজধানী মস্কোয় রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের সচিব সের্গেই শোইগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দোভালের ৷ চলতি বছরের শেষে প্রেসিডেন্ট পুতিন যাতে ভারতে আসেন, সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেন তিনি ৷
2024 সালে দু'বার রাশিয়া সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরে রাশিয়া গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেটা জুলাইয়ের শুরুর দিকে ৷ পরের বার ব্রিকস সম্মেলনে রাশিয়ার কাজান শহরে ৷ সেখানে সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠক হয় প্রেসিডেন্ট পুতিনের ৷ সেবার প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৷ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন পুতিন ৷ তারপর থেকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ভারতে আসার ব্যাপারটি মাঝেমধ্যে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ কিন্তু কোনও বার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি ৷
রাশিয়ার নিজস্ব সংবাদমাধ্যম টাসকে শোইগুর বলেছেন, " বৈঠকে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কার্যকরী আলোচনা হয়েছে ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে তা সম্ভব হয়েছে ৷ এই দুই রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাতের দিনক্ষণ স্থির করাটা এখন জরুরি ৷"
রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আজকের নয় ৷ এই সম্পর্ক দীর্ঘ ইতিহাস বহন করছে ৷ কংগ্রেস আমলে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতা করেছিল রাশিয়া ৷ এছাড়া নানা ঘটনায় ভারত এবং রাশিয়া কাছাকাছি এসেছে ৷ অতিসম্প্রতি 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে এর তীব্র নিন্দা করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি জঙ্গিদের শাস্তি দেওয়ার কথা জানান ৷ সন্ত্রাসবাদ দমনে মস্কো ভারতকে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দেন ৷ একইভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিও বারবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতা করেছেন ৷ এবার পুতিনের ভারত সফরের খবর নিশ্চিত করলেন ডোভাল ৷