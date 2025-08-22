কিভ, 22 অগস্ট: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকা ৷ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় রোজই যুদ্ধ বন্ধ করার বার্তা দেন ৷ কখনও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ কখনও কথা বলেন, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ৷ এমনই আবহে এবার ইউক্রেনের পশ্চিম দিকে থাকা আমেরিকার একটি কারখানায় ড্রোন-মিসাইল হামলা চালাল রাশিয়া !
চলতি বছরে আকাশপথে এর থেকে বড় হামলা এখনও পর্যন্ত চালায়নি পুতিনের দেশ ৷ হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ তাদের তরফে বলা হয়েছে, কারখানা চত্বরে ড্রোন তৈরি হত ৷ মজুত করে রাখা হত মিসাইল ৷ তাছাড়া এখান থেকেই মিসাইল উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা ছিল ৷ তবে সেই দাবি কার্যত খারিজ করে এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির পাল্টা দাবি, রাশিয়ার হামলায় আমেরিকার একটি কারখানা কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ এই কারখানা এবং তার আশাপাশে থাকা কোনও কিছুর সঙ্গেই সামরিক বাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই ৷
পোস্টে জেলেনস্কি আরও লিখেছেন, "মিসাইল কোথা থেকে নিক্ষেপ করা হয় তা রাশিয়া খুব ভালোভাবেই জানত ৷ তারপরও আমেরিকার কারখানায় হামলা করেছে ৷ আমার মনে হয় রাশিয়া ইচ্ছা করেই এই হামলা চালিয়েছে ৷ গোটা দুনিয়া তাদের থেকে যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে স্পষ্ট জবাব শুনতে চায় ৷ সেটা না দিয়ে রাশিয়া আবারও হামলা চালাল !"
এই হামলার ঠিক একদিন আগে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিশানা করেন ট্রাম্প ৷ ইউক্রনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র দেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ করে সোশাল মিডিয়ার পোস্টে তিনি লেখেন, "অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ শুধু কঠিন নয়, আবস্তব ৷ কোনও একটি দেশে যারা হামলা চালিয়েছে তাদের দেশে পাল্টা হামলা না করলে যুদ্ধে জয় মেলে না ৷ রাশিয়া-ইউক্রন যুদ্ধের ব্যাপারটা অনেকটা এমন একটি দলের মতো যার রক্ষণভাগ খুবই শক্তিশালী কিন্তু তাকে আক্রমণ করতে দেওয়া হয় না ৷ এভাবে চললে জয় পাওয়ার কোনও আশা নেই ! "
দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে প্রথম থেকেই তৎপরতা দেখিয়েছেন ট্রাম্প ৷ পুতিনের সঙ্গে আলাস্কার সামরিক ঘাঁটিতে বৈঠক কিংবা জেলেনস্কি সহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতাদের হোয়াইট হাউজের বৈঠেকে ডাকা তারই অংশ ৷ শুধু তাই নয়, রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করতে কাল বিলম্ব করছে এই অভিযোগকে সামনে রেখে পুতিনের দেশের উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছেন হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷ ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনে এই যুক্তি দেখিয়ে ভারতের উপর থাকা 25 শতাংশ শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে 50 শতংশ করেছেন ৷
এরপর জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক আমেরিকার প্রথম নাগরিক জানান ইউক্রেনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যা যা দরকার সবটাই করা হবে ৷ তবে যুদ্ধ বন্ধ হলেও রাশিয়ায় চলে যাওয়া ইউক্রেনের ভূখণ্ড যে আর ফিবে পাওয়া যাবে না, সেটাও জেলেনস্কিকে জানান ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি জানান, ন্যাটোর সদস্য পদও পাবে না ইউক্রেন ৷ এত বিস্তারিত চর্চার পরও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা যায়নি ৷ এবার রাশিয়ার তরফে আমেরিকার কারখানায় হামলা চলল বলে দাবি জেলেনস্কির ৷ এমতাবস্থায় পরিস্থিতি নতুন কোন মোড় নেয় কি না সেটাই এখন দেখার ৷