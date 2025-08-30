মস্কো, 30 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই জানিয়েছিলেন বন্ধু পুতিনের বছর শেষে ভারতে আসার কথা । শুক্রবার ডিসেম্বরের সেই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন ক্রেমলিনের বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ ।
তিনি জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন সোমবার চিনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁর ভারত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করবেন ।
উশাকভ সাংবাদিকদের বলেন, "1 সেপ্টেম্বর এসসিও প্লাস বৈঠকের ঠিক পরে আমাদের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করবেন । বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট পুতিনের আসন্ন ভারত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হবে । তিয়ানজিনে, দুই নেতার এই বছর প্রথম বৈঠক হবে । যদিও তাঁরা নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখছেন । আমাদের দেশগুলি একটি বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের দ্বারা আবদ্ধ । এই বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক বিবৃতি 2010 সালের ডিসেম্বরে পাস করা হয়েছিল । এটা তার 15 বছর ।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি গত বছর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন এবং কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য দু'বার রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন ।
পুতিনও বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারত সফর করছেন । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশে উন্নীত করেছেন । যার মধ্যে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য আরও 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছে । 27 অগস্ট থেকে এই নয়া শুল্ক কার্যকর হয়েছে ।
রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল কেনার পক্ষে ভারত বলে আসছে যে, তার জ্বালানি ক্রয় জাতীয় স্বার্থ এবং বাজারের গতিশীলতার দ্বারা পরিচালিত হয় । ইউক্রেন আক্রমণের পর পশ্চিমীরা তাদের অপরিশোধিত তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে রাশিয়া ভারতের শীর্ষ জ্বালানি সরবরাহকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ।
সম্প্রতি রাশিয়া সফর থেকে ফিরেছেন এস জয়শঙ্কর ৷ মস্কোয় বিদেশ মন্ত্রী সেরগেই লাভরভের সঙ্গে জয়শঙ্করের দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ পরে তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷ সেখানে গিয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শুল্ক চাপানো নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন তিনি । স্পষ্ট জানান যে, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য আলোচনায় কিছু সীমা রয়েছে, তবে কৃষক বা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষায় কোনও আপস করবে না নয়াদিল্লি ৷