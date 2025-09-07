যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনে সবথেকে বড় হামলা রাশিয়ার

যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনে সবথেকে বড় হামলা রাশিয়ার
ইউক্রেনের বায়ুসেনার এক মুখপাত্র জানান, পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম এতবড় হামলা করল রাশিয়া ৷ হামলায় এক 3 মাসের শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : September 7, 2025 at 6:55 PM IST
কিভ, 7 সেপ্টেম্বর: সরকারি ভবনে হামলা চালাল রাশিয়া ৷ ইউক্রেনের রাজধানী কিভকে লক্ষ্য করে 800-এরও বেশি ড্রোন হামলা মস্কোর ৷ যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম সবথেকে বড় হামলা করল রাশিয়া ৷ রবিবারের এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা ও তাঁর 3 মাসের একটি শিশুর ৷
ইউক্রেনের বায়ুসেনার এক মুখপাত্র ইউরি ইহনাত জানান, কিভের উপর পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করার পর এই প্রথম এতবড় হামলা করল রাশিয়া ৷ এদিন, কিভের একাধিক এলাকায় 13টি মিশাইল হামলাও চালিয়েছে মস্কো ৷ তবে 747টি ড্রোন ও 4টি মিশাইল ধ্বংস করা হয়েছে ইউক্রেনের তরফে বলেও জানান বায়ুসেনার মুখপাত্র ৷
ইউক্রেনের 37টি এলাকায় 9টি মিশাইল এবং 56টি ড্রোন ছুড়েছে রাশিয়া ৷ পরে 8টি এলাকা থেকে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সংবাদস্থা এপি জানিয়েছে, কিভের বিভিন্ন সরকারি দফতরের ছাদ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায় ৷ যদিও সরাসরি আঘাতের কারণে নাকি ধ্বংসাবশেষ থেকে ধোঁয়ার উৎপত্তি, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি ৷
এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের কোনও সরকারি ভবনে হামলা চালায়নি রাশিয়া ৷ এই প্রথম ইউক্রেনের মন্ত্রিসভার দফতরের উপর হামলা চালাল রাশিয়া ৷ এই ভবনে মন্ত্রীদের দফতর রয়েছে ৷ হামলার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় দমকলের গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্স ৷ তারপরই সরকারি এই ভবনে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ৷ ইউক্রেন সরকারের দাবি, ভয়াবহ এই হামলায় 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহতের সংখ্যা 17 জন ৷
এদিনের হামলা প্রসঙ্গে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো বলেন, "এই প্রথম রুশ হামলায় দেশের কোনও সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ভবনের ছাদ এবং উপরের তলাটি উড়ে গিয়েছে ৷ তবে ভবনটি পুনরায় নির্মাণ করতে পারব ৷ কিন্তু, মৃতদের ফিরিয়ে আনা যাবে না ৷" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "বিশ্বের প্রতিটি দেশের এই হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত ৷ শুধুমাত্র আলোচনা নয়, ভয়াবহ এই হামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত ৷ বিশেষত রাশিয়ার তেল ও গ্য়াস কেনা বন্ধ করা উচিত ৷"
কিভ শহরের প্রশাসনিক দফতরের প্রধান তাইমুর তিকাচেনকো জানান, ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে মা ও শিশুর উদ্ধার করা হয় ৷ ভয়াবহ এই রুশ হামলায় কিভের কমপক্ষে 10টি জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷ মেয়র ভিতালি ক্লিত্সচকো জানান, দ্রানিতস্কি শহরের একটি 4 তলা বাড়ি এবং সভিয়াতোশিনস্কি জেলায় একটি 9 তলার বাড়িতে সরাসরি আঘাত করে রুশ ড্রোন ৷ মেয়রের কথায়, গত দু'সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এতবড় হামলা করল মস্কো ৷
ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি এই নিয়ে হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকও সারেন তিনি ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা ৷ কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা মেলেনি এখনও পর্যন্ত ৷
যুদ্ধবিরতির বিষয়ে রাশিয়াকে চাপে রাখার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের 26টি দেশ ইউক্রেনে সেনা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ সম্প্রতি, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানান, শান্তি চুক্তির জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত ৷ সেই সঙ্গে, যুদ্ধবিরতির জন্য রুশ সরকারকে চাপে রাখাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা জারিরও আবেদন জানান তিনি ৷ এই আবহে কিভের উপর হামলা করল রাশিয়া ৷