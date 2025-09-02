সোফিয়া, 2 সেপ্টেম্বর: মাঝ আকাশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েনের বিমানের জিপিএস ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়৷ সোমবার বুলগেরিয়ার আকাশে এই বিপত্তি ঘটে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র এরিয়ানা পোডেস্তা ৷ এর জেরে বিমানটি জরুরি অবতরণ করে ৷ এই ঘটনার পিছনে রাশিয়ার যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষ ৷ অবশ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান সুরক্ষিত রয়েছেন ৷
মধ্য বুলগেরিয়ার প্লোভদিভ বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে উরসুলা ভন ডার লিয়েনের বিমানটি ৷ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুখপাত্র আরও জানান, এই ঘটনার জেরে গোষ্ঠীর সদস্য পূর্ব ফ্রন্টলাইন দেশগুলিতে পূর্ব পরিকল্পিত সফর সম্পন্ন করবেন উরসুলা ৷ রুশ যোগের প্রসঙ্গ তুলে এরিয়ানা বলেন, "জিপিএস সিগন্যাল বিকল করে দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত ৷ আর এই ঘটনার নেপথ্যে যে রাশিয়ার যোগ থাকতে পারে, বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষ এমনই তথ্য দিয়েছেন ৷"
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে কিভের পাশে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৷ সম্প্রতি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডের ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ৷ এদিকে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের উপর মস্কোর হামলার তীব্র সমালোচক বলে পরিচিত উরসুলা ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটিতে রুশ যোগের সন্দেহ উড়িয়ে দিচ্ছেন না ইউরোপের কূটনৈতিক মহল ৷
উল্লেখ্য, রাশিয়া সীমান্তবর্তী ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি, বিশেষত ফিনল্যান্ড, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ায় বিগত 4 মাস ধরে জিপিএস স্যাটেলাইট নেভিগেশনে রুশ ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, বিমান, জাহাজ এবং ড্রোন পরিচালনায় জিপিএস সিগন্যালিং ব্যবস্থা বিকল করে দিচ্ছে মস্কো ৷ সাম্প্রতিক সময়ে এর পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ যদিও এই প্রসঙ্গে রুশ প্রশাসনের তরফে কোনও মতামত পাওয়া যায়নি ৷
এই আবহে রাশিয়ার সীমান্ত লাগোয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির 4 দিনের সফর শুরু করেন গোষ্ঠীর প্রধান উরসুলা ৷ এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুখাপাত্র জানান, জিপিএস স্যাটেলাইটে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ পেয়েই এই সফরের সিদ্ধান্ত নেন উরসুলা ৷ সুতরাং, এদিনের এই ঘটনা প্রমাণ করে দেয় তাঁর সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ছিল ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে ইইউ-এর তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "ওয়ারশ, পোল্যান্ড হয়ে বুলগেরিয়ার প্লোভদিভে পৌঁছনর কথা ছিল উরসুলার ৷ ইউরোপীয় কমিশনের ব্যক্তিগত বিমানে যাত্রা করছেন তিনি ৷ প্লোভদিভ বিমানবন্দের ঢোকার মুখে বিমানের জিপিএস স্যাটেলাইট বিকল হয়ে পড়ে ৷" এরপর বুলগেরিয়ার অসামরিক বিমান পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বিমানটির চালককে বিকল্প ম্য়াপ ব্যবহারের পরামর্শ দেন ৷ পরে সেই ম্যাপ অনুসরণ করে প্লোভদিভ বিমানবন্দরে পৌঁছন উরসুলা ৷