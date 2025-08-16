পেশওয়ার, 16 অগস্ট: ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেশ ৷ জলের তলায় রাস্তা, দোকান, বাড়ি, সরকারি কার্যালয় ৷ ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে গত 48 ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে 321 জনের ৷ শনিবার জানাল উত্তর পাকিস্তানের প্রশাসন ৷
খাইবার পাকতুনখওয়া প্রদেশের প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সবথেকে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পাহাড়ে ঘেরা প্রদেশটিতে ৷ সেখানে মৃতের সংখ্য়া 307 জন ৷ হড়পা বানে বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ৷ মৃতদের মধ্যে 15 জন মহিলা এবং 13 জন শিশুও রয়েছে ৷ আহত কমপক্ষে 23 জন ৷
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে উদ্ধারকাজ ৷ এই প্রসঙ্গে প্রদেশের উদ্ধারকারী দলের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহ উদ্ধারের জন্য বন্যা কবলিত 9টি জেলায় কমপক্ষে 2 হাজার উদ্ধারকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ উদ্ধারকারী সংগঠনের মুখপাত্র বিলাল আহমেদ ফাইজি বলেন, "ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে ৷ ভেসে গিয়েছে রাস্তাঘাট ৷ এর ফলে ত্রাণ সরবরাহে ব্য়াপক সমস্য়া হচ্ছে ৷ বিশেষ করে ভারী যন্ত্রপাতি এবং অ্যাম্বুল্যান্স পরিবহনে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷"
তিনি জানান, বন্যার কারণে একাধিক এলাকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ অগত্যা পায়ে হেঁটে ত্রাণ সরবরাহের কাজ করতে হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রিয়জনদের দেহ চাপা পড়ে থাকার কারণে এলাকা ছেড়ে যেতে চাইছেন না একাধিক মানুষ ৷ ফলে উদ্ধারকাজে দেরি হচ্ছে ৷" প্রশাসনের দাবি, একনাগাড়ে বৃষ্টি আর হড়পা বানে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল বুনের, বাজাউর, স্বওয়াত, শাঙ্গলা, মানসেরা এবং বট্টগ্রাম ৷
তবে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি থেকে এখনই মুক্তি নেই পাকিস্তানবাসীর ৷ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক এলাকায় আগামী কয়েক ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে সেদেশের আবহাওয়া দফতর ৷ সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে দফতরের তরফে ৷
শুধু পাহাড়ি এলাকা নয়, একটানা বৃষ্টি ও হড়পা বানে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরেও মৃত্যু হয়েছে 9 জনের ৷ সেদেশের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর গিলগিট-বালতিস্তানেও 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি, খারাপ আবহাওয়ায় ত্রাণকাজ চালানোর সময় শুক্রবার হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 2 জন পাইলটের ৷