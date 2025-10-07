ফের নিশানায় জাফর এক্সপ্রেস, বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত 5টি বগি; আহত বহু যাত্রী

ফের নিশানায় জাফর এক্সপ্রেস, বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত 5টি বগি; আহত বহু যাত্রী
বারবার জাফর এক্সপ্রেস টার্গেট করা হচ্ছে ৷ এবার এক্সপ্রেসের রেললাইনে বিস্ফোরণের ফলে পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন অনেক যাত্রী ৷
By PTI
Published : October 7, 2025 at 2:23 PM IST
পেশওয়ার, 7 অক্টোবর: ফের নিশানায় জাফর এক্সপ্রেস ৷ পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধ প্রদেশে জাফর এক্সপ্রেসের রেলওয়ে ট্র্যাকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ লাইনচ্যুত হয়ে যায় 5টি বগি ৷ দেশের রেলওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, পেশোয়ার গামী জাফর এক্সপ্রেসে থাকা যাত্রীদের অনেকেই আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে বালুচ লিবারেশন আর্মির হাত রয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত কেউ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি ৷
চলতি বছরে একাধিকবার জাফর এক্সপ্রেসকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷ এর আগে অগস্ট মাসে এরকমই হামলা চালানো হয়েছিল ৷ এবার বিস্ফোরণ হয় সিন্ধ প্রদেশের শিকারপুর জেলার সুলতান কোট নামক জায়গার সোমারওয়াহের কাছে ৷ উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
বিস্ফোরণের পর পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী ৷ বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারা, সেই তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই বিস্ফোরণের ফলে রেলওয়ে ট্র্যাকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ৷
পাকিস্তানের বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার পর্যন্ত যাতায়াত করে জাফর এক্সপ্রেস ৷ চলতি বছরে একাধিকবার এই ট্রেনের উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷
চলতি বছরের মার্চে বালুচ লিবারেশন আর্মির বিদ্রোহীরা জাফর এক্সপ্রেসের যাত্রীদের অপহরণ করে ৷ এরপর পাকিস্তানের সেনার সঙ্গে বালুচ আর্মির সংঘর্ষের পর পণবন্দিদের উদ্ধার করা হয় ৷ যদিও সেবার নিরপত্তাকর্মী-সহ 26 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷
এর তিন মাসের মধ্যে ফের নিশানা করা হয় জাফর এক্সপ্রেসকে ৷ সকালে রেলওয়ে ট্র্যাকে থাকা বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাফর এক্সপ্রসের ছ'টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায় ৷ এরপর 4 অগস্ট ফের হামলা হয় ৷ 10 অগস্ট, মাসতুঙ্গ জেলার কাছে ফের বিস্ফোরণ হয় রেলওয়ে ট্র্যাকে এবং ছ'টি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ সেপ্টেম্বরেও বালোচিস্তানের মাসতুঙ্গের দাস্ত এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাকে বিস্ফোরণ হয় ৷ 12 জন যাত্রী আহত হন ৷