চিরতরে যুদ্ধে ইতি টানবে ইজরায়েল, নিশ্চিত করুক আমেরিকা; দাবি হামাসের

চিরতরে যুদ্ধে ইতি টানবে ইজরায়েল, নিশ্চিত করুক আমেরিকা; দাবি হামাসের
গাজা-ইজরায়েল যুদ্ধ শেষ করার প্রসঙ্গে বুধবার শান্তি আলোচনার তৃতীয় দিন ৷ এই আবহে যুদ্ধবিরতি মানার শর্ত জানাল হামাস ৷
Published : October 8, 2025 at 1:02 PM IST
কায়রো 8 অক্টোবর: প্য়ালেস্তাইন থেকে সেনা প্রত্যাহার করে চিরদিনের মতো যুদ্ধে ইতি টানতে হবে ইজরায়েলকে ৷ এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মঙ্গলবার গাজা শান্তি পরিকল্পনার আলোচনার দ্বিতীয় দিনের শেষে এমনই শর্ত রাখল হামাস ৷ বুধবার আলোচনার তৃতীয় দিনে ফের এই বিষয়ে কথা এগোতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, তৃতীয়দিনের আলোচনায় কাতারের প্রধানমন্ত্রী এবং তুর্কির কূটনীতিবিদরাও উপস্থিত থাকবেন বলে খবর ৷
দীর্ঘ 2 বছর ধরে চলা যুদ্ধে বিরতি ঘোষণার জন্য গত মাসে 20টি শর্তের একটি শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রথমে সেই প্রস্তাব মানতে রাজি না-হলেও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হয় হামাস ৷ সেই মতো মিশরের শার্ম-এল-শেখ শহরের রেড সি রিসর্টে সোমবার থেকে বৈঠক শুরু হয়েছে ইজরায়েল ও হামাসের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৷ আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাই জেয়ার্ড কুশনের ৷ বুধবার বৈঠকের তৃতীয় দিন ৷ এদিনের আলোচনার আগেই নিজেদের শর্ত জানাল হামাস ৷
অবশ্য, হামাসদের এই শর্তে সবুজ সংকেত দেখিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ বুধবার ওভাল অফিসের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানান, হামাস ও ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জানালে সেই চুক্তি যাতে সকলে মেনে নেয়, তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সবকিছু করবেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "আমার অনুমান মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত শান্তি ফেরাবো ৷ গাজার বর্তমান পরিস্থিতির থেকেও এই বিষয়টি বড় ৷ আমরা চাই যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হোক ৷"
উল্লেখ্য, 2023 সালের 7 অক্টোবর ইহুদিদের সবথেকে বড় অনুষ্ঠান সুক্কোত চলাকালীন হামলা চালায় হামাস ৷ দেশের ইতিহাসে সবথেকে বড় এই হামলায় মৃত্যু হয় 1 হাজার 219 জনের ৷ সেই সঙ্গে, 251 জনকে বন্দি হিসাবে নিয়ে যায় হামাস ৷ পরে বাকিদের ছেড়ে দিলেও গত 24 মাস ধরে 47 জনকে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে তারা ৷ তবে, ইজরায়েলি সেনার দাবি এই 47 জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই 25 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপর গাজায় পাল্টা আক্রমণ করে ইজরায়েলি সেনা ৷
সম্প্রতি নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য ইহুদি বন্দিদের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে হামাস ৷ সেই ফুটেজ দেখে শিউরে ওঠে বিশ্ব ৷ এদিকে, ইজরায়েলি সেনার একের পর এক হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দ্বীপরাষ্ট্র গাজা ৷ যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে সম্প্রতি গাজার সীমান্ত বন্ধের নির্দেশ দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ এর ফলে অনাহার ও অপুষ্টিজনিত কারণে গাজায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷
দীর্ঘ এই যুদ্ধে ইতি টানতে এরপর হামাস এবং ইজরায়েলের উপর ক্রমশ চাপ বাড়াতে থাকে আন্তর্জাতিক মহল ৷ দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের দায়িত্বে আসার পর এই বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও ৷ এই আবহে গত মাসে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগ তোলা হয় রাষ্ট্রসংঘের তরফে ৷ পাল্টা ডানপন্থী সংগঠনগুলির অভিযোগ 7 অক্টোবর মানবতার বিরুদ্ধে হামলা চালায় হামাস ৷ তাদের যুদ্ধ অপরাধি বলে অভিযোগ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ডানপন্থী সংগঠনগুলি ৷