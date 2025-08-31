নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধান কাটিয়ে চিন সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিয়ানজেনে আয়োজিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার বিকেলে ড্রাগনের দেশে পৌঁছন তিনি ৷ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বেজিং সরকারের শীর্ষ কূটনীতিক এবং আধিকারিকরা ৷
রবিবার এসসিও সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ওয়াশিংটনের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়, সেদিকেই নজর সকলের ৷ শুধুমাত্র মার্কিন শুল্কযুদ্ধ নয় ৷ গালওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশের সেনা সংঘাতের পর এই প্রথম চিন সফরে প্রধানমন্ত্রী ৷ সুতরাং, সেই নিয়েও উদ্বিগ্ন বিশ্বের কূটনৈতিক মহল ৷
শনিবার বিকেলে তিয়ানজেন বিমানবন্দরে পৌঁছে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ একাধিক ছবি পোস্ট করে লেখেন, "চিনের তিয়ানজেন শহরে পৌঁছে গিয়েছি ৷ এসসিও সম্মেলন এবং বিশ্বের একাধিক নেতার সঙ্গে বৈঠকের জন্য় আগ্রহী হয়ে রয়েছি ৷" এর আগে দু'দিনের জাপান সফর সেরেছেন তিনি ৷ দুই দেশের আর্থিক, প্রযুক্তিগত, বাণিজ্যি ও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ 13টি প্রধান ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ দুই দেশ ৷ আগামী এক দশক ধরে ভারতে প্রায় 60 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান ৷ এবার চিনের পালা ৷
Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
তবে শুধু চিনের প্রেসিডেন্ট নন, এসসিও সম্মেলনের আবহে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং অন্য নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন মোদি ৷ কূটনীতিকদের মতে, আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে মোদি-জিনপিং বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার কিছুক্ষণ আগে চিনে পুতিন পৌঁছে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
তিয়ানজেনে সফরের আগে ভারত-চিন সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভারত ও চিনের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও উন্নত করে তুলতে হবে ৷ জাপানের এক সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারত ও চিনকে এক হয়ে কাজ করতে হবে ৷ বিশ্ব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় স্থিতিশীলতা আনতে প্রধান দুই অর্থনীতি হিসেবে এই সহযোগিতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷" আর সেই সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যেই তাঁর এই সফর ৷
এর আগে গত 18 অগস্ট ভারত সফর যান চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই ৷ তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ দু'পক্ষের মধ্যে স্থির এবং সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয় ৷ এর মধ্যে সীমান্তের বিতর্কিত এলাকায় শান্তি স্থাপন এবং বাণিজ্যের কারণে দুই দেশের সীমান্ত খুলে দেওয়া-সহ দ্রুত ভারত-চিন বিমান পরিষেবা চালুর মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে খবর ৷
সেই বৈঠকের দুই সপ্তাহের মধ্যেই চিন সফরে মোদি ৷ অবশ্য এই দুই সপ্তাহে নয়া শুল্কনীতির কারণে 'বন্ধু' আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ৷ একাধিক পণ্যের বাণিজ্যে ভাটা পড়েছে বলে মত ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশের ৷ এই আবহে চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের ফলাফল কী হয়, আপাতত সেদিকেই নজর সকলের ৷