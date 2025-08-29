টোকিয়ো, 29 অগস্ট: দু'দিনের জাপান সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুক্রবার সকালে টোকিয়ো পৌঁছলেন তিনি ৷ 15তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর এই সফর ৷ এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী রওনা দেবেন চিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দিতে ৷ তবে চিন সফরের আগে তাঁরা জাপান সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এই সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদি।
জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার অনুরোধে 15তম ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতেই এই সফর মোদির ৷ 29 ও 30 অগস্ট হবে এই সম্মেলন ৷ জানা গিয়েছে, দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে সম্মেলনের ফাঁকে দীর্ঘ বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার ৷ প্রতিরক্ষা-সহ দুই দেশের নিরাপত্তা, ব্যবসা, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তির বিষয়ে একে অপরের সহযোগিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়েও আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
এদিন মোদি টোকিয়ো পৌঁছতেই নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান জাপানের নৃত্যশিল্পীরা ৷ জাপানের সাংস্কৃতিক নাচের পাশাপাশি ভারতীয় সংগীতেও নৃত্য পরিবেশনা করেন তাঁরা ৷ শিল্পীদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা ৷
টোকিয়ো পৌঁছে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জাপান সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ এদিন সেই ছবিও পোস্ট করেন তিনি ৷ লেখেন, "টোকিয়ো পৌঁছলাম । ভারত ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ উন্নতির পথে ৷ এই সফরে প্রধানমন্ত্রী ইশিবা এবং বাকিদের সঙ্গে বৈঠক করব ৷" এই সফরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রায় 20 জন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা হবে মোদির ৷
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এর আগে 7 বার জাপানে গিয়েছেন মোদি ৷ এটি তাঁর অষ্টম জাপান সফর ৷ তবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বদলের পর এই প্রথম সেই দেশে সফর তাঁর ৷ দীর্ঘদিন দেশের বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলে আসার পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ইশিবা ৷
Landed in Tokyo. As India and Japan continue to strengthen their developmental cooperation, I look forward to engaging with PM Ishiba and others during this visit, thus providing an opportunity to deepen existing partnerships and explore new avenues of collaboration.… pic.twitter.com/UPwrHtdz3B— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025
নয়াদিল্লি থেকে রওনা দেওয়ার সময় এই সফরের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, গত 11 বছর ধরে ভারত ও জাপানের কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ধারাবাহিকের অগ্রগতি ঘটেছে ৷ এই সফরের প্রধান লক্ষ্য হল সেই সম্পর্ককে আরও উন্নত করা ৷ সেই সঙ্গে, বিশ্বের একাধিক সমস্যগুলির সমাধানে ভারত ও জাপানের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে এই সম্মেলনের মাধ্যমে বলেও জানান মোদি ৷
উল্লেখ্য, ভারত ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের ৷ গত 2023-24 অর্থবর্ষে ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 22.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগের উৎস হল এই দেশ ৷ 2024 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাপানি বিনিয়োগের পরিমাণ হল 43.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
জাপান সফর সেরে 31 অগস্ট এবং 1 সেপ্টেম্বর বেজিংয়ে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ চিনের তিয়ানজেন শহরে আয়োজিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি ৷ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বেশ কয়েকটি দেশের প্রশাসনিক প্রধানরা এই বৈঠকের অংশ হবেন ৷ মনে করা হচ্ছে, সম্মেলনের ফাঁকে তাঁদের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক সারবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পাশাপাশি, রবিবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর ৷
আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের আবহের পাশাপাশি 2020 সালে গালোয়ান সীমান্তে ভারত ও চিন সংঘাতের পর এই প্রথম ড্রাগনের দেশের মাটিতে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সুতরাং, আবশ্যিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে মোদির চিন সফরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ৷
সম্প্রতি ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ তারও আগে পুরনো শুল্কের হার বাড়িয়ে 25 শতাংশ করেছে আমেরিকা ৷ সবমিলিয়ে ভারতের উপর এখন শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 50 শতাংশ ৷ এই আবহে মোদির জাপান ও চিন সফর অবশ্যই আলাদা তাৎপর্য বহন করে ৷