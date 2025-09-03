ওয়াশিংটন, 3 সেপ্টেম্বর: ভারতের শুল্ক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ৷ এদিকে এখন ভারত আমেরিকার পণ্যে কোনও শুল্ক লাগবে না বলে প্রস্তাব দিচ্ছে ৷ কিন্তু আমি শুল্ক আরোপ না-করলে ভারত কর কমানোর প্রস্তাব দিত না ৷ দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে মঙ্গলবার একটি সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
শুধু তাই নয়, এদিন 'দ্য স্কট জেননিংস রেডিয়ো শো'-তে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "ওরা আমাদের উপর শুল্ক চাপিয়েছে ৷ চিনের শুল্কের বোঝায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ ভারত ও ব্রাজিলের শুল্ক-চাপে আমরা নাভিশ্বাস ফেলছি ৷" সম্প্রতি চিনে এসসিও সম্মেলনে দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷ চিনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ভারত ও চিন ৷
শুল্ক আরোপের ফল
মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় তিনি শুল্কটা অনেক বেশি বোঝেন ৷ ট্রাম্প বলেন, "বিশ্বে অন্য যে কোনও কারও থেকে আমি শুল্কের বিষয়টা ভালো বুঝি ৷ আর এখন আমি শুল্ক চাপিয়েছি, তখন ওরা সবাই শুল্ক প্রত্যাহার করছে ৷ ভারত দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি শুল্কের দেশ ৷ এখন বলছে কোনও শুল্ক দিতে হবে না ৷ কোনও শুল্ক নয় ! আমি যদি শুল্ক আরোপ না-করতাম, তাহলে তারা কখনও এই প্রস্তাবটা দিত না ৷ এখানেই শুল্কের উপযোগিতা ৷ আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও মজবুত হব ৷"
31 অগস্ট -1 সেপ্টেম্বর চিনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সামিট শেষ হয়েছে ৷ সেখানে চিনের সঙ্গে ভারতের দূরত্ব কমার ইঙ্গিত মিলেছে ৷ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সম্মেলনে ৷ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর খোশমেজাজের ছবিও সামনে এসেছে ৷
উচ্চ-হারে শুল্ক সত্ত্বেও ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য
এই আবহে এদিন হোয়াইট হাউজে ভারতের শুল্ক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বলে ফের অভিযোগ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তাঁর দাবি, এতদিন ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক ভালো ছিল, কিন্তু সেটা একতরফা ছিল ৷ দীর্ঘদিন নয়াদিল্লি ওয়াশিংটনের উপর বিপুল শুল্ক চাপিয়েছে ৷ এবার কি তিনি শুল্ক কমানোর কথা ভাবছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সাফ 'না' বলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷
ভারতের উচ্চ শুল্ক সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন বাণিজ্য চলেছে ৷ এই বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মত, "ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করছিল, কারণ আমরা ওদের উপর শুল্ক আরোপ করিনি ৷ আমরা বোকা ছিলাম ৷ কিন্তু এখন নীতিতে বদল এনে শুল্ক আরোপ করেছি ৷ ওরা ওদের পণ্য আমাদের দেশে রফতানি করে ভরিয়ে দিচ্ছিল ৷ তাই আমাদের দেশে ওই পণ্যগুলি উৎপাদনের প্রয়োজন হচ্ছিল না ৷ ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল ৷ এদিকে আমরা ভারতে কিছু রফতানি করতে পারছিলাম না, কারণ ওরা 100 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ৷"
এর উদাহরণ হিসাবে বাইক নির্মাতা কোম্পানি হার্লে ডেভিডসনের কথা তোলেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "হার্লে ডেভিডসন ভারতে গিয়ে বাইক বিক্রি করতে পারত না ৷ ভারত একটি বাইকের উপর 200 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল ৷ তখন হার্লে ডেভিডসন ভারতে গিয়ে একটা বাইক তৈরির প্ল্যান্ট খুলে ফেলল ৷ সেখানে আর শুল্ক দিতে হয় না ৷"
রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণ দর্শিয়ে ভারতের উপর বাড়তি 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফানিতে দুশ্চিন্তায় পড়েছে ব্যবসায়ী মহল ৷ যদিও প্রধানমন্ত্রী বারবার আশ্বাস দিয়েছেন, দেশের কৃষক, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না ভারত ৷ আমেরিকার এই স্বার্থকে 'অন্যায্য ও অযৌক্তিক' বলে আখ্যা দিয়েছে ভারত ৷