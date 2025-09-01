তিয়ানজিন, 1 সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনে শান্তি স্থাপন মানবতার ডাক ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর আশা, শান্তি স্থাপনে রাশিয়া ও ইউক্রেন একসঙ্গে পথ চলতে পারবে ৷
গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে আরও একবার উদ্যোগ নিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ চিনের তিয়ানজিন শহরে এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে কথা হল মোদির ৷ সেখানেই ইউক্রনে শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান মোদি ৷
তিনি বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেন সংঘাতকে নিয়ে আলোচনা করছি ৷ শান্তি স্থাপনের জন্য এখন যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমরা সেগুলিকে সমর্থন করি ৷ যে কোনও উপায়ে শান্তি স্থাপন করতেই হবে ৷ আমাদের মনে রাখতে হবে ইউক্রেনে শান্তি স্থাপন মানবতার ডাক ৷"
ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে থাকা সম্পর্ক শুধুমাত্র দুটি দেশের মানুষের জন্য দরকারি, তা নয় ৷ বিশ্বশান্তির কথা মাথায় রেখেও দু'দেশের কাছাকাছি আসা দরকার ৷" পুতিনের সঙ্গে দেখা করা সবসময় তাঁর কাছে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ৷ এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মধ্য়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চা হয়েছে ৷ দুটি দেশের মধ্যে নানা সময়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় ৷ ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত হতে চলা ভারত ও রাশিয়ার 23তম সম্মলেনের দিকে 140 কোটি ভারতীয় তাকিয়ে রয়েছেন ৷ এটাই আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি ৷" দু'দেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও ৷ তিনি বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের অনেক দিক আছে ৷ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক দুটি দেশের কাছেই লাভজনক ৷ আজকের বৈঠক থেকে সেই সম্পর্কের আরও কয়েকটি দিক উন্মোচিত হবে বলে আমি মনে করি ৷"
উল্লেখ্য়, ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসছেন পুতিন ৷ এর আগে সম্প্রতি রাশিয়া গিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ৷ রাশিয়ায় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন ৷ এই সফরেও মোদির সঙ্গে আছেন দোভাল ৷
সবমিলিয়ে আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারত-রাশিয়া এবং চিনের নৈকট্য বিশ্ব কূটনীতিকে এক নতুন অধ্যায়ের সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত-রাশিয়া এবং চিন কাছাকাছি আসছে ৷ দীর্ঘ সাত বছর বাদে চিন সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ভারত-রাশিয়া বৈঠকের আগের দিন চিনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
সেখানে দু'দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তে শান্তি স্থাপন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা হয় ৷ মনে রাখা দরকার করোনা পর্বে 2020 সালের জুন মাসে ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্তেক গালোয়ানে দু'দেশের সেনা জওয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ৷ তারপর থেকেই পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে ৷ পরে অবশ্য সীমান্ত থেকে দুটি দেশই সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় ৷ ভারতে গিয়ে বৈঠক করেছেন চিনের বিদেশ মন্ত্রী ৷ এবার ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির পর আরও একবার কাছাকাছি এসেছে দুটি দেশ ৷