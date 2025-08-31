তিয়ানজিন, 31 অগস্ট: দু'দেশের সহযোগিতার সম্পর্কের উপর 280 কোটি মানুষের কল্যাণের বিষয়টি নির্ভর করছে ৷ তাই চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় দায়বদ্ধ ভারত ৷ সেই সম্পর্ক হবে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে ৷ ভারতীয় সময় রবিবার সকালে তিয়ানজিন শহরে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এসসিও সম্মেলনের আগে মুখোমুখি বৈঠকে বসেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সীমান্তে দুই পক্ষের সেনা প্রত্যাহারের ফলে শান্তি ও স্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বৈঠকে সীমান্ত সমঝোতা, মানস সরোবর যাত্রা, ভারত-চিন সরাসরি বিমান পরিষেবা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধে কাবু ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশ ৷ এই আবহে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়, সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের ৷ শুধু মার্কিন শুল্কযুদ্ধ নয়, 2020 সালে গালওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর দুই দেশের সেনা সংঘাতের পর এই প্রথম চিন সফরে প্রধানমন্ত্রী ৷ সুতরাং, সেই নিয়েও উদ্বিগ্ন বিশ্বের কূটনৈতিক মহল ৷ এই পরিস্থিতিতে রবিবার বৈঠকের শুরুতেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য চিনের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, "দুই দেশের মানুষের ভালো থাকার দায়িত্ব পালনে, দু'দেশের মধ্যে সংহতি স্থাপনে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে আমরা একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছি ৷ দুই দেশ এমন বন্ধু হয়ে উঠুক যাতে একে অপরের ভালো প্রতিবেশী হতে পারে এবং সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে ৷ এমন অংশীদার হওয়া যারা একে অপরের সফল করে তোলে এবং ড্রাগন ও হাতি একসঙ্গে নাচতে পারে ৷ এটাই দু'জনের সঠিক পছন্দ ৷"
বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন ৷ দুই রাষ্ট্রনেতাই স্বচ্ছ, যুক্তিযুক্ত এবং পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ চলতি মাসের গোড়ার দিকে দুই দেশের বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ সেই সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷