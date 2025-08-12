ETV Bharat / international

ওয়াশিংটন ডিসিতে মোতায়েন করা হবে ন্যাশনাল গার্ড, জানালেন ট্রাম্প - TRUMP TAKES CONTROL OF DC POLICE

আইন, শৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা পুনরুদ্ধারের জন্য ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ।

President Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
Published : August 12, 2025 at 1:23 AM IST

ওয়াশিংটন, 12 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সিদ্ধান্তের কারণে প্রতিদিনই খবরের শিরোনামে থাকেন। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া হোম রুল আইন বাস্তবায়ন করে ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের কাছে নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ।

ট্রাম্প আরও বলেছেন যে 'আইনশৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার' জন্য ওয়াশিংটন, ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তাদের কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ, পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল গার্ডকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল।

হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প বলেন, "ওয়াশিংটন ডিসিতে আইন-শৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য আমি ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করছি।" তার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি-সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন। তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজধানী হিংস্র এবং রক্তাক্ত অপরাধীদের দখলে।"

ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট সরবরাহ, পরিবহণ এবং অন্যান্য কাজে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হল স্থানীয় পুলিশকে গ্রেফতারের জন্য আরও সময় দেওয়া। এটি এই বছরের শুরুতে লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের মতোই একটি ঘটনা। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের ইচ্ছায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ চলে।

এক দশকের পুরনো আইনে প্রদত্ত জরুরি ক্ষমতার আওতায় ট্রাম্প অস্থায়ীভাবে শহরের পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছেন, যা ওয়াশিংটনের 7 লক্ষেরও বেশি বাসিন্দাকে মেয়র এবং সিটি কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়। ট্রাম্প বলেন, "আপনি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ বোধ করতে চান এবং একটি সংবাদপত্র কিনতে বা অন্য কিছু কিনতে কোনও দোকানে যেতে চান। আপনার কাছে এখন তারও নিরাপত্তা নেই।"

ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে অপরাধ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য, ট্রাম্প গৃহহীনদের ডিসি থেকে 'সরিয়ে যেতে' বলেছেন। ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটন ডিসিকে ইরাকের বাগদাদের সঙ্গে তুলনা করেছে, যার মেয়র তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শহরটিকে 'আগের চেয়ে আরও নিরাপদ এবং আরও সুন্দর' করার তার পরিকল্পনার কথাও বলেছেন।

