ETV Bharat / international

54 বছর পর ! পাকিস্তানের হাজার হাজার টন চাল বাংলাদেশের বন্দরে - PAKISTAN BANGLADESH RESUME TRADE

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ( ছবি সৌজন্য: Chief Adviser of the Government of Bangladesh X handle )