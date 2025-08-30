ইসলামাবাদ, 30 অগস্ট: সাংহাই কো-অপারেশন সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ । শুক্রবার পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ছ'দিনের এই সফরে চিনের তিয়ানজিন শহরে অনুষ্ঠিত এসসিও সামিটে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি চিনের নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারবেন শেহবাজ শরিফ । এছাড়া সেদেশের বাণিজ্যিক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন পাক প্রধানমন্ত্রী ।
এদিকে দু'দিনের জাপান সফর সেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এসসিও সামিটে অংশ নিতে তিনজিয়ান শহরে পৌঁছবেন । সেখানে পাক প্রধানমন্ত্রী ছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং অন্য রাষ্ট্রনেতারাও যাবেন ।
এই আবহে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, তাঁর দেশ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর-সহ অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি । কিন্তু শর্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে আলোচনা হবে । তিনি জোর দিয়ে বলেন, "পাকিস্তান আলোচনার জন্য ভিক্ষা চাইছে না ।"
পাক বিদেশমন্ত্রী সাংবাদিকের বলেন, "সবকিছু নিয়ে পাকিস্তান সংযুক্ত আলোচনা করতে প্রস্তুত । তা হবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রেখে । এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের বিতর্ক নিয়েও কথা বলতে সম্মত আমরা ।"
পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং তার জবাবে অপারেশন সিঁদুর-এর পর ভারত স্পষ্ট করে জানিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে তা পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে হবে এবং সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ।
এর আগে 2003 সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফের আমলে ভারত-পাক সংযুক্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল । সেই সময় দু'দেশের মধ্যে সব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হয় । কিন্তু 2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর আলোচনা বন্ধ হয়ে যায় ।
গত 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় 25 জন ভারতীয় এবং একজন নেপালের নাগরিকের । তাঁদের অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন । এই হামলার দায় স্বীকার করে লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স বা টিআরএফ । এরপরই পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে কেন্দ্রীয় সরকার । পাশাপাশি ভারত-পাক সীমান্তে আত্তারি-ওয়াঘা বর্ডার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । ভারতে বসবাসকারী পাক নাগরিকদের তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যেতে বলা হয় । পরে 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তানে নটি জঙ্গি পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা । শুরু হয় অপারেশন সিঁদুর। পাকিস্তানও পাল্টা আক্রমণ করে । পরে 10 মে দু'দেশের মিলিটারি অপারেশনস-এর ডিরেক্টর জেনারেল সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হন। এরপর পহেলগাঁও হামলা ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাক-বিরোধী প্রচারে ৩৩টি দেশে যায় দেশের সাতটি দল ।
এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, কূটনৈতিক অতিসক্রিয়তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের কথাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে । ভারতের তরফে জানানো হয়েছিল, পাক ডিজিএমও সংঘর্ষ বিরতির জন্য আকুতি জানিয়েছিলেন । সেই বার্তায় সাড়া দিয়েছিল ভারতের ডিজিএমও । যদিও সংঘর্ষ শেষে পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে জয়ের উদযাপন হয় ।
বিদেশমন্ত্রী জানান, ভারতের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে পাক সেনা আকাশে এবং জমিতে তাদের ক্ষমতা প্রমাণ করে দিয়েছে । কোনও রকম উস্কানিমূলক পদক্ষেপ করলে, তার জবাব দেওয়া হবে ।
ইশাক দার বলেন, "কোনও রকম আগ্রাসনের ঘটনা ঘটলে ভারতকে সর্বশক্তি দিয়ে জবাব দিতে পাকিস্তানও তৈরি । এমনকী সমুদ্রপথেও ।"