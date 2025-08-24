ঢাকা, 24 অগস্ট: মুক্তিযুদ্ধে তৎাকীলন পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) গণহত্যার জন্য পাকিস্তান কি ক্ষমা চাইবে? পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের বাংলাদেশ সফরে আবারও ফিরল সেই ঐতিহাসিক বিতর্ক ৷ তাঁর সঙ্গে বৈঠকে দেশের নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি এই প্রসঙ্গে সরব হয় ৷ পরে সংবাদমাধ্যমে দলের নেতারা দাবি করেন, 1971 সালের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানের মূল্যায়ন কী তা তাদের জানাতেই হবে ৷
বাংলাদেশে সফরে এসে একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী ৷ শনিবার রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র 6 প্রতিনিধির ৷ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৷ বৈঠক শেষে দলের নেতা শ্যামা ওবায়েদ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কী করে ভালো করা যেতে পারে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, বাংলাদেশে যাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করা যায় সে সম্পর্কে অনুরোধ করেছেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ৷
বিএনপির পাশাপাশি জামাত-ই-ইসলামির নেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরও পাক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ৷ শুরু থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এসেছে জামাত ৷ দলের এই নেতার কাছেও মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ সরাসরি জবাব না দিয়ে জামাত নেতা বলেন, "আমি মনে করি এই প্রসঙ্গে দুটো দেশের সরকারের কথা বলা উচিত এবং তারা তা করবে ৷" বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে এনসিপির প্রতিনিধি দলের সদস্য আখতার হোসেন জানান, 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে বৈঠকে কথা উঠেছে ৷ এই বিষয়ে পাকিস্তানকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতেই হবে ৷
পরে ঢাকায় পাকিস্তানের দূতাবাসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাক বিদেশমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এক নতুন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলাদেশের সরকার থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ, সংবাদ মাধ্যম এবং যুবসমাজকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায় পাকিস্তান ৷ আগামিদিনে এক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যে ধরনের সাহায্য দরকার তা করবে ইসলামাবাদ ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে ঢাকা থেকে লাহোর, করাচি থেকে চট্টগ্রাম, কোয়েট্টা থেকে রাজশাহি, পেশওয়ার থেকে সিলেটের যুবকরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন ৷ তাঁদের হাত ধরে দু'দেশ আর্থিক প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে ৷"
পাক-বিদেশমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নানা দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 2012 সালের পর এই প্রথম পাকিস্তানের কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র বাংলাদেশে এলেন ৷ এর আগে 2012 সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে আসেন পাকিস্তানের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার ৷ ঢাকায় পৌঁছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইসলামাবাদে আয়োজিত হতে চলা সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন ৷ এরপর 13 বছর বাদে পাকিস্তানের আরও এক বিদেশমন্ত্রী ঢাকায় এলেন ৷