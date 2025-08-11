নিউইয়র্ক, 11 অগস্ট: ফের ভারতকে নিশানা করলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তথা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ৷ আমেরিকা সফরে গিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর 'গলার শিরা'র মতো জরুরি ৷ ফ্লোরিডার টাম্পায় পাকিস্তানের প্রবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন আসিম ৷ সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কাশ্মীর নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন তিনি ৷ এই প্রথম নয়, 22 এপ্রিল পহেলগাওঁয়ে জঙ্গি হামলার আগেও প্রায় একই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে ৷ তাঁকে জবাবও কড়া জবাব দিয়েছল ভারতের বিদেশমন্ত্রক ৷
পাক-সেনার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে গিয়ে শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রবাসীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন মুনির ৷ তাঁদের তিনি জানিয়েছেন, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয় বরং একটি অসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিকও উঠে আসে তাঁর ভাষণে ৷ দেড় মাসের ব্যবধানে তাঁর দ্বিতীয় মার্কিন সফর যে এই দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে সেটাও মনে করিয়ে দেন আসিম ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "এই সফরের লক্ষ্য হল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে গঠনমূলক, দীর্ঘমেয়াদী এবং ইতিবাচক পথে নিয়ে যাওয়া।"
মুনির আরও জানান, পাকিস্তান ট্রাম্পের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ৷ তাঁর কৌশলী নেতৃত্ব ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে অন্যান্য অনেক যুদ্ধ বন্ধ করেছে ৷ দিল্লি অবশ্য একাধিকবার জানিয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতা হয়েছে দু'দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে। অন্য কারও কোনও ভূমিকা ছিল না ৷ ভাষণে মুনির আরও জানান, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ফলে পাকিস্তানে বিপুল বিনিয়োগ আসবে ৷
ওই বিবৃতিতে পাক সেনা আরও জানিয়েছে, টাম্পায় মুনির আমেরিকার একটি সামরিক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন ৷ পাশাপাশি জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ জেনারেল ড্যান কেইনের সঙ্গেও দেখা করেন ৷ সেখানে দুদেশের পারস্পরিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি জেনারেল কেইনকে পাক সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। এর আগে জুন মাসে, মুনির পাঁচ দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিয়েছিলেন ৷ সেই বৈঠক থেকেই তেল চুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন-পাকিস্তান সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় ৷
পহেলগাঁও হামলার কয়েক সপ্তাহ আগে, মুনির জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান কাশ্মীরের বিষয়টি কখনও ভুলে যাবে না ৷ এটি আমাদের গলার শিরা ছিল।" মুনিরের বক্তব্যের পাল্টা সমালোচনা করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক ৷ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়ে, "কোনও বিদেশি জিনিস কীভাবে কারও গলার শিরা হতে পারে ? জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। পাকিস্তানের উচিত অবৈধভাবে দখল করে রাখো অঞ্চলগুলিকে ছেড়ে দেওয়া ৷"