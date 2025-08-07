ইসলামাবাদ, 7 অগস্ট: ফের আমেরিকা যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির । চলতি সপ্তাহে শীর্ষ আমেরিকান আধিকারিকদের সঙ্গে পরামর্শের জন্যই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন বলে সূত্রের খবর । এটি ওয়াশিংটনে তাঁর দ্বিতীয় সফর বলে বৃহস্পতিবার একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ।
জুন মাসে, মুনির পাঁচদিনের এক বিরল সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একান্ত মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন । সেই বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে ট্রাম্পের তেল চুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন-পাকিস্তান সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণার মাধ্যমে ।
সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী ডন পত্রিকা জানিয়েছে, ফিল্ড মার্শাল মুনির এই সপ্তাহে তাঁর আমেরিকান প্রতিপক্ষের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে ।
সূত্রগুলো পত্রিকাটিকে জানিয়েছে যে, জুলাইয়ের শেষের দিকে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের (সেন্টকম) প্রধান জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলার পাকিস্তান সফরের পর এটি একটি ফিরতি সফর হবে ।
4 অগস্ট জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে, সেন্টকম জেনারেল কুরিলার সাম্প্রতিক পাকিস্তান এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশ সফরের কথা স্মরণ করেছেন । সফরকালে, জেনারেল কুরিলাকে পাকিস্তান সরকার নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক) উপাধিতে ভূষিত করে ।
ওয়াশিংটনে তাঁর পূর্ববর্তী সফরের সময়, পাক সেনাপ্রধান মুনিরকে একটি অভূতপূর্ব ভঙ্গিতে আতিথেয়তা করেছিলেন ট্রাম্প । যা সাধারণত সফররত রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের জন্য সংরক্ষিত থাকে ।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগ বা ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই সফর সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে তাঁর পূর্ববর্তী সফরের সময়, সেনাপ্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি বছরের শেষের দিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসবেন বলে আশা করছেন ।
জুন মাসে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের পর, মুনির ওয়াশিংটনে সিনিয়র স্কলার্স, বিশ্লেষক, নীতি বিশেষজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক মিডিয়া আউটলেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোলামেলা মত বিনিময় করেছিলেন ।