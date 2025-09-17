প্রয়াত অস্কারজয়ী পরিচালক রেডফোর্ড

প্রয়াত অস্কারজয়ী পরিচালক রেডফোর্ড
89 বছর বয়সে উটাহতে নিজের বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর । অর্ডিনারি পিপল"-এর জন্য তিনি সেরা পরিচালক হিসেবে অস্কার পেয়েছিলেন ।
উটাহ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 17 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত হলেন হলিউডের সোনার ছেলে রবার্ট রেডফোর্ড । মঙ্গলবার 89 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অস্কারজয়ী এই পরিচালক । তিনি ছিলেন উদারপন্থী কর্মী এবং স্বাধীন সিনেমার গডফাদার হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার চরিত্রগুলির নামে ।
প্রচারক সিন্ডি বার্গার এক বিবৃতিতে বলেছেন, "রেডফোর্ড উটাহ পাহাড়ের সানড্যান্সে তাঁর বাড়িতে মারা গিয়েছেন - যে জায়গাটিকে তিনি ভালোবাসতেন । সেখানে তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষদের ঘিরে ছিলেন ।"
তবে মৃত্যুর কোনও কারণ জানানো হয়নি । "দ্য ক্যান্ডিডেট", "অল দ্য প্রেসিডেন্ট'স মেন" এবং "দ্য ওয়ে উই ওয়্যার" এর মতো চলচ্চিত্রের জন্য রেডফোর্ড ছিলেন 70-এর দশকের অন্যতম সেরা তারকা । সেই দশকের সমাপ্তি ঘটে 1980-এর দশকের সেরা চলচ্চিত্র বিজয়ী "অর্ডিনারি পিপল"-এর জন্য সেরা পরিচালকের অস্কার দিয়ে ।
তাঁর ঢেউ খেলানো স্বর্ণকেশী চুল এবং ছেলেদের মতো হাসি তাঁকে প্রধান পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছিল । কিন্তু তিনি তাঁর চেহারাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন । তা সে তার রাজনৈতিক প্রচারণার মাধ্যমে হোক, অ-গ্ল্যামারাস ভূমিকা গ্রহণের ইচ্ছার মাধ্যমে হোক বা কম বাজেটের সিনেমার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য তাঁর নিষ্ঠার মাধ্যমে হোক । তাঁর ভূমিকা ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড থেকে শুরু করে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের একজন ডাবল এজেন্ট পর্যন্ত ছিল । তাঁর সহ-অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জেন ফন্ডা, মেরিল স্ট্রিপ এবং টম ক্রুজ ।
কিন্তু রেডফোর্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্দার সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুরনো বন্ধু পল নিউম্যান । তাঁদের ছবিগুলো নিজেদের উষ্ণ, উত্তেজনাপূর্ণ পর্দার বাইরের সম্পর্কের একটি ভিন্ন রূপ । রেডফোর্ড 1969 সালে "বাচ ক্যাসিডি অ্যান্ড দ্য সানড্যান্স কিড" ছবিতে নিউম্যানের বিপরীতে একজন ধূর্ত অপরাধীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । যা বক্স অফিসে বিপুল সাফল্য পেয়েছিল । যেটি থেকে রেডফোর্ডের সানড্যান্স ইনস্টিটিউট এবং উৎসবের নামকরণ করা হয়েছিল ।
তিনি 1973 সালের সেরা ছবি অস্কারজয়ী ছবি "দ্য স্টিং"-এ নিউম্যানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন । যা 1930-এর দশকের শিকাগোতে একজন তরুণ প্রতারক শিল্পী হিসেবে রেডফোর্ডকে সেরা অভিনেতার মনোনয়ন এনে দেয় । 70-এর দশকের পর চলচ্চিত্রের ভূমিকা আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । কারণ রেডফোর্ড পরিচালনা ও প্রযোজনার উপর মনোনিবেশ করেন এবং স্বাধীন-চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রধান হিসেবে নতুন ভূমিকা নেন । তিনি 1985 সালের সেরা ছবির চ্যাম্পিয়ন "আউট অফ আফ্রিকা"-এ অভিনয় করেন এবং 2013 সালে "অল ইজ লস্ট"-এ জাহাজডুবি নাবিক হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা কিছু পর্যালোচনা পান । যেখানে তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রের একমাত্র অভিনয়শিল্পী ।
2018 সালে, তিনি তাঁর বিদায়ী সিনেমা "দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য গান"-এ আবারও প্রশংসিত হন । সেই সময় সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেসকে তিনি বলেন, "আমি এখন বুঝতে পারছি যে আমার বয়স যখন 80-এর কোঠায় পৌঁছেছে, তখন হয়ত অবসর গ্রহণ এবং আমার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে আরও বেশিক্ষণ কাটানোর সময় এসেছে ।"
রেডফোর্ড 1970-এর দশকে হলিউডকে আরও সতর্ক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক হতে দেখেছিলেন এবং দশকের প্রথম দিকের সৃজনশীল চেতনা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন । হলিউডের চাপ থেকে দূরে নতুন প্রতিভা লালন করার জন্য সানড্যান্স তৈরি করা হয়েছিল । উটাহের পার্ক সিটিতে অবস্থিত ইনস্টিটিউট এবং উৎসবটি কোয়েন্টিন ট্যারান্টিনো, স্টিভেন সোডারবার্গ, পল থমাস অ্যান্ডারসন এবং ড্যারেন অ্যারোনোফস্কির মতো পূর্বে অজানা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য আবিষ্কারের জায়গা হয়ে ওঠে । 2018 সালে এপিকে রেডফোর্ড বলেছিলেন, "আমার কাছে, যে শব্দটিকে জোর দেওয়া উচিত তা হল 'স্বাধীনতা' । আমি সবসময় এই শব্দে বিশ্বাসী । এই কারণেই আমি অবশেষে এমন একটি বিভাগ তৈরি করতে চাই যা স্বাধীন শিল্পীদের সমর্থন করে যাদের শোনার সুযোগ দেওয়া হয়নি ।" 2025 সালের মধ্যে, উৎসবটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে আয়োজকরা 2027 সাল থেকে কলোরাডোর বোল্ডারে স্থানান্তরের অনুমোদন দেন ।
1936 সালের 18 অগস্ট ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মনিকায় জন্মগ্রহণকারী রেডফোর্ড বেসবল স্কলারশিপে কলেজে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে 1984 সালে বার্নার্ড মালামুডের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত "দ্য ন্যাচারাল" ছবিতে একজন মধ্যবয়সী স্লাগার চরিত্রে অভিনয় করেন । তাঁর ছবি আঁকা এবং চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ ছিল । তিনি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টসে পড়াশোনা করেন । 1950-এর দশকের শেষের দিকে তিনি ব্রডওয়েতে অভিষেক করেন এবং টেলিভিশনে "দ্য টোয়াইলাইট জোন", "আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস" এবং "দ্য আনটাচেবলস" এর মতো অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেন ।
রেডফোর্ড দু'বার বিয়ে করেছিলেন, সম্প্রতি সিবিল জাগার্সের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন তিনি । তাঁর চার সন্তান ছিল । যাদের মধ্যে দু'জন মারা গিয়েছেন - স্কট অ্যান্থনি, যিনি শৈশবেই মারা যান, 1959 সালে । অন্যজন কর্মী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা জেমস রেডফোর্ড, যিনি 2020 সালে মারা যান । রেডফোর্ড বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক আখ্যানেও উপস্থিত হয়েছিলেন । তিনি "দ্য ক্যান্ডিডেট"-এ মার্কিন সেনেটরের জন্য একজন আদর্শবাদী প্রার্থী হিসেবে প্রচারণাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন এবং তার চরিত্রটি জয়লাভ করার পর তিনি বলেছিলেন, "আমরা এখন কী করব ?"
1976 সালে ডাস্টিন হফম্যানের কার্ল বার্নস্টাইনের "অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেন" ছবিতে তিনি উডওয়ার্ড চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন । ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকদের গল্প, যাদের ওয়াটারগেট তদন্ত প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পতনে সাহায্য করেছিল । "অর্ডিনারি পিপল"-এ তাঁর পরিচালনায় আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় চলচ্চিত্র নির্মাণ সাফল্য আসে । যা অস্কারে মার্টিন স্করসেসের ক্লাসিক "র্যাজিং বুল"-কে হারিয়ে দেয় । রেডফোর্ডের অন্যান্য পরিচালনার প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল "দ্য হর্স হুইস্পেরার", "দ্য মিলাগ্রো বিনফিল্ড ওয়ার" এবং 1994 সালের "কুইজ শো", যার মধ্যে শেষটি সেরা ছবি এবং পরিচালকের জন্য অস্কার মনোনয়নও অর্জন করেছিল । "আউটল-এর ধারণাটি সবসময়ই আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল ।
2018 সালে রেডফোর্ড বলেছিলেন, "কিছু সিনেমা দেখলে দেখা যাবে, এটি সাধারণত অপরাধীদের সংবেদনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত । যা সম্ভবত আমার সংবেদনশীলতা । আমার মনে হয় আমি এটি নিয়েই জন্মেছি । আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন থেকেই আমি সর্বদা সেই সীমানা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতাম যার সঙ্গে আমি আটকে ছিলাম এবং সর্বদা বাইরে যেতে চাইতাম ।" অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক হিলেল ইটালি, জ্যাক কোয়েল এবং মল্লিকা সেন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন । 2014 সালে মারা যাওয়া দীর্ঘদিনের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক বব থমাস এই শোকবার্তার প্রধান লেখক ছিলেন ।