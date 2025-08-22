লন্ডন, 22 অগস্ট: প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি লর্ড স্বরাজ পল ৷ পরিবার সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 94 বছর বয়সে এই অনাবসী ভারতীয় শিল্পপতির জীবনাবসান হয়েছে ৷ দিন কয়েক আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন অনেকে ৷ শোকবার্তা দিয়েছেন ব্রিটিনের সংসদের উচ্চকক্ষে তাঁর সতীর্থ লর্ড ব়্যামি রেঞ্জারও ৷
আদতে জলন্ধরের বাসিন্দা স্বরাজ ছয়ের দশকে ছোট মেয়ের ক্যানসরের চিকিৎসা করাতে লন্ডনে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাতেও কাজের কাজ হয়নি ৷ মাত্র চার বছর বয়সেই অম্বিকার মৃত্যু হয় ৷ এরপর সেখানেই থেকে যান ৷ পরে তৈরি করেন অম্বিকা পল ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা ৷ শিশুদের চিকিৎসা-সহ নানা ব্যাপারে সাহায্য করে এই সংস্থা ৷
দেশ থেকে এত দূরে থাকলেও ভারতের সঙ্গে কোনওদিন মানসিক দূরত্ব বাড়তে দেননি ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অথবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সুস্পর্কের কথা সর্বজবিদিত ৷ ইংল্যান্ড গেলে ভারতের বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখাও করতেন ৷
কয়েক বছর আগে বাংলায় বিনিয়োগ করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্তও করেছিলেন ব্রিটিনের সংসদের উচ্চকক্ষের এই প্রবীণ সদস্য ৷ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সংস্থা কাপারো 40টি দফতর আছে ৷ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিজের দফতর তৈরি করেছিলেন এই প্রয়াত শিল্পপতি ৷ কাপারো ইন্ডিয়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ছেলে আকাশ পাল ৷