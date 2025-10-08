মরুভূমির বাতাসে জলের সন্ধান...রসায়নে নোবেল পেলেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী

মরুভূমির বাতাসে জলের সন্ধান...রসায়নে নোবেল পেলেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী
এই আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল সাড়ে তিন দশকেরও আগে অস্ট্রেলিয়ার এক বিজ্ঞানীর হাত ধরে ৷ পরে তাঁর আবিষ্কারে জল, হাওয়া, পুষ্টি জুগিয়েছেন আরও দুই বিজ্ঞানী ৷
By PTI
Published : October 8, 2025 at 9:03 PM IST
সুইডেন, 8 অক্টোবর: মরুভূমির উষ্ণ বাতাস থেকে জলের উৎপাদন বা বিষাক্ত গ্যাসকে সংরক্ষিত করে রাখা অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করা-এরকম নানাবিধ সম্ভাবনাময় আবিষ্কার করেছেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী ৷
এমন আবিষ্কারের জন্য দি রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস এবছর এই তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে ৷ তাঁরা হলেন, জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, অস্ট্রেলিয়ার রিচার্ড রবসন এবং আমেরিকার ওমর এম ইয়াঘি ৷ বুধবার দুপুরে এমনই ঘোষণা করে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ ৷
জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন সুসুমু কিতাগাওয়া ৷ অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান রিচার্ড রবসন এবং বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ওমর এম ইয়াঘি ৷ তাঁরা যে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন, তার নাম 'ডেভেলপমেন্ট অফ মেটাল-অর্গ্যানিক ফ্রেমওয়ার্কস' ৷ এই আবিষ্কার বিশ্বে এই প্রথম ৷
ধরা যাক, কোনও ব্যক্তির সারা জীবন বসবাসের জন্য একটা খুব আকর্ষণীয় এবং বিশাল বড় স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ 'মেটাল-অর্গ্যানিক ফ্রেমওয়ার্কস'-এ (এমওএফ) একটি অনুও তেমনটাই ৷ শুধু এই ধাতব-জৈবিক পরিকাঠামোয় মানুষের বদলে বাস করে গ্যাসের অনু-পরমাণু, কখনও শক্তি ৷
এই পরিকাঠামো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে ৷ রসায়ন ছাড়া অন্য কোথাও এমওএফ-এর কথা শোনা যাবে না ৷ কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর অবদান উল্লেখযোগ্য ৷ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বজুড়ে বহু গবেষণাগারে এরকম মেটাল-অরগ্যানিক ফ্রেমওয়ার্কস তৈরি হয়েছে ৷ এই পরিকাঠামোগুলি দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন করা, অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবস্থাপনা এবং মানব জাতির উন্নয়নের আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ৷
এই আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল 1989 সালে ৷ রিচার্ড রবসন পরমাণুর নিজস্ব ধর্মগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে চিরাচরিত পথে না গিয়ে খানিক ভিন্ন পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন ৷ কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর তৈরি আণবিক পরিকাঠামোটি ক্ষণভঙ্গুর এবং সহজেই ভেঙে পড়বে ৷
এরপর 1992 সালে রিচার্ড রবসনের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যান জাপানের বিজ্ঞানী সুসুমু কিতাগাওয়া ৷ এরও এক দশক পর 2003 সালে আমেরিকার ওমর ইয়াঘি এই গবেষণায় নয়া পথের সন্ধান করেন ৷ তাঁরা আলাদা আলাদা ভাবে রিচার্ডের আণবিক কাঠামোর একটি শক্তপোক্ত ভিত গড়ার কাজটি করেন ৷ যার ফলশ্রুতি একের পর এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার ৷
নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ যখন ওমর ইয়াঘিকে এই খবর দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বিমান পরিবর্তনে বেজায় ব্যস্ত ৷ এই খবর শুনে তিনি বলেন, "আমার বাবা-মা পড়তে বা লিখতে পারতেন না ৷ এটা একটা দীর্ঘ যাত্রা ৷ বিজ্ঞানই আমায় সেই পথ দেখিয়েছে ৷" শৈশবে জর্ডনে শরণার্থী হিসেবে বাস করতেন ইয়াঘি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷ বিজ্ঞানী আরও বলেন, "আমি নানান সুন্দর জিনিস গড়তে বেরিয়ে পড়েছি ৷ আর বৌদ্ধিক সমস্যার সমাধানও আমার লক্ষ্য ৷"
আরেক বিজ্ঞানী জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া বলেন, "আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের বলে থাকি, রসায়ন তথা বিজ্ঞানে চ্যালেঞ্জ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷" রসায়নে নোবেল কমিটির প্রধান হেইনার লিঙ্ক বলেন, "মেটাল-অরগ্যানিক ফ্রেমওয়ার্কসের সম্ভাবনা বিরাট ৷ এর আগে বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি কাঠামোগুলি ব্যবহারের সুযোগ দেখিয়ে দিয়েছে ৷ তাদের কাজ করার নয়া দিকগুলি জানা গিয়েছে ৷" তিন বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কারের পথ ধরে বিশ্বে হাজার হাজার এমওএফ তৈরি করেছেন রসায়নবিদরা ৷ মানব সভ্যতার বৃহত্তর চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা হয়েছে ৷ রবসনের আবিষ্কারের সাড়ে তিন দশক পর স্বীকৃতি পেলেন তিন বিজ্ঞানী ৷