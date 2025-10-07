ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নয়া দিশা, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন ত্রয়ী

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নয়া দিশা, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন ত্রয়ী
কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী ৷ 2022 সালে কোয়ান্টাম বিষয়ে উদ্ভাবনের জন্য তিন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷
By PTI
Published : October 7, 2025 at 6:30 PM IST
সুইডেন, 7 অক্টোবর: কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে গবেষণার জন্য এবছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী ৷ রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স ঘোষণা করেছে, বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডিভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস ৷ একটি 'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেল এবং এনার্জি কোয়ান্টিসেশন ইন অ্যান ইলেকট্রিক সার্কিট' বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁদের নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ এর আগে 2022 সালে কোয়ান্টাম বিষয়ে উদ্ভাবনের জন্য তিন বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছিলেন ৷
1942 সালে ব্রিটেনের কেমব্রিজে বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন ৷ এখন আমেরিকার বার্কলের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবরে উচ্ছসিত বিজ্ঞানী বলেন, "আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি ৷ আমি কখনও ভাবিনি যে এই বিষয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে পারি ৷ আমাদের গবেষণা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ভিত্তি ৷"
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz
বিজ্ঞানী মিশেল এইচ ডিভোরেটের জন্ম 1953 সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ৷ তিনি 1982 সালে ফ্রান্সেরই প্যারিস-সাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন ৷ বর্তমানে তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সান্তা বারবারায় ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷
1958 সালে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জন এম মার্টিনিস ৷ তিনি আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন ৷ তিনিও সান্তা বারবারায় ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ৷
When you throw a ball at a wall, you can be sure it will bounce back at you.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
You would be extremely surprised if the ball suddenly appeared on the other side of the wall. In quantum mechanics this type of phenomenon is called tunnelling and is exactly the type of phenomenon that… pic.twitter.com/dRBTzdS59C
একটি কণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম মেকানিক্স ৷ একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না, সেই কণার ধর্মগুলি জানা যায় এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ৷ এটা ম্যাক্রোস্কোপিক-এর উল্টো ৷ এর মধ্যে অসংখ্য কণা থাকে ৷ যেমন খেলার বল অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত ৷ বাইরে থেকে এর মধ্যে কোনও কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় না ৷ এদিকে দেওয়ালে বলটি ছুড়লে ধাক্কা লেগে বলটি ফিরে আসে ৷ কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে, বলটি ফিরে এলেও একটি ক্ষুদ্র কণা হয়তো কখনও দেওয়ালের বাধা পেরিয়ে দেওয়ালের অন্য ধারে মাইক্রোপিক বিশ্বে পৌঁছে যায় ৷ এই কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ঘটনাটিকে টানেলিং বলা হয় ৷
This year’s physics laureates’ experiments on a chip revealed quantum physics in action.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
A major question in physics is the maximum size of a system that can demonstrate quantum mechanical effects. The 2025 physics laureates conducted experiments with an electrical circuit in… pic.twitter.com/97QoNOxjp4
1984 ও 1985 সালে জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডিভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ৷ তাঁরা সুপারকনডাক্টর দিয়ে তৈরি ইলেকট্রনিক সার্কিটের উপর পরীক্ষা করেন ৷ এই সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহে কোনও ছিল না ৷ এই পরীক্ষাগুলির ফলে তাঁরা বৈদ্যুতিক সার্কিটে 'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং' এবং কতটা শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, সেই পরিমাণ নির্ধারণ আবিষ্কার করেন ৷
রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর তরফে ওলি ইরিকসন বলেন, "একশো বছরেরও পুরনা এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনবরত নিত্য নতুন অবাক করে চলেছে ৷ কোয়ান্টাম মেকানিক্স সব ডিজিটাল প্রযুক্তির গোড়ার কথা ৷" তিন বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কারের ফলে কোয়ান্টাম ক্রিপটোগ্রাফি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার্স এবং কোয়ান্টাম সেনর্সস-সহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোয়ান্টাম প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে নোবেল কর্তৃপক্ষ ৷