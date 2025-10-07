ETV Bharat / international

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নয়া দিশা, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন ত্রয়ী

কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী ৷ 2022 সালে কোয়ান্টাম বিষয়ে উদ্ভাবনের জন্য তিন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার
PTI

October 7, 2025

সুইডেন, 7 অক্টোবর: কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে গবেষণার জন্য এবছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী ৷ রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স ঘোষণা করেছে, বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডিভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস ৷ একটি 'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেল এবং এনার্জি কোয়ান্টিসেশন ইন অ্যান ইলেকট্রিক সার্কিট' বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁদের নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ এর আগে 2022 সালে কোয়ান্টাম বিষয়ে উদ্ভাবনের জন্য তিন বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছিলেন ৷

1942 সালে ব্রিটেনের কেমব্রিজে বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন ৷ এখন আমেরিকার বার্কলের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবরে উচ্ছসিত বিজ্ঞানী বলেন, "আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি ৷ আমি কখনও ভাবিনি যে এই বিষয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে পারি ৷ আমাদের গবেষণা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ভিত্তি ৷"

বিজ্ঞানী মিশেল এইচ ডিভোরেটের জন্ম 1953 সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ৷ তিনি 1982 সালে ফ্রান্সেরই প্যারিস-সাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন ৷ বর্তমানে তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সান্তা বারবারায় ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷

1958 সালে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জন এম মার্টিনিস ৷ তিনি আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন ৷ তিনিও সান্তা বারবারায় ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ৷

একটি কণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম মেকানিক্স ৷ একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না, সেই কণার ধর্মগুলি জানা যায় এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ৷ এটা ম্যাক্রোস্কোপিক-এর উল্টো ৷ এর মধ্যে অসংখ্য কণা থাকে ৷ যেমন খেলার বল অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত ৷ বাইরে থেকে এর মধ্যে কোনও কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় না ৷ এদিকে দেওয়ালে বলটি ছুড়লে ধাক্কা লেগে বলটি ফিরে আসে ৷ কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে, বলটি ফিরে এলেও একটি ক্ষুদ্র কণা হয়তো কখনও দেওয়ালের বাধা পেরিয়ে দেওয়ালের অন্য ধারে মাইক্রোপিক বিশ্বে পৌঁছে যায় ৷ এই কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ঘটনাটিকে টানেলিং বলা হয় ৷

1984 ও 1985 সালে জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ ডিভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ৷ তাঁরা সুপারকনডাক্টর দিয়ে তৈরি ইলেকট্রনিক সার্কিটের উপর পরীক্ষা করেন ৷ এই সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহে কোনও ছিল না ৷ এই পরীক্ষাগুলির ফলে তাঁরা বৈদ্যুতিক সার্কিটে 'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং' এবং কতটা শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, সেই পরিমাণ নির্ধারণ আবিষ্কার করেন ৷

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর তরফে ওলি ইরিকসন বলেন, "একশো বছরেরও পুরনা এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনবরত নিত্য নতুন অবাক করে চলেছে ৷ কোয়ান্টাম মেকানিক্স সব ডিজিটাল প্রযুক্তির গোড়ার কথা ৷" তিন বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কারের ফলে কোয়ান্টাম ক্রিপটোগ্রাফি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার্স এবং কোয়ান্টাম সেনর্সস-সহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোয়ান্টাম প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে নোবেল কর্তৃপক্ষ ৷

