ETV Bharat / international

মিলল রাইসির কপ্টারের ধ্বংসাবশেষ ! প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই, জানাল উদ্ধারকারী দল - EBRAHIM RAISI HELICOPTER CRASH

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 20, 2024, 8:54 AM IST | Updated : May 20, 2024, 9:47 AM IST

ইরান প্রেসিডেন্ট ( নিজস্ব চিত্র )

Last Updated : May 20, 2024, 9:47 AM IST