স্বাভাবিক হচ্ছে নেপাল, নিষেধাজ্ঞার মধ্যে জনসাধারণের চলাচলে কিছুক্ষণের ছাড়

নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়লেও সাধারণ মানুষের চলাচলে কয়েকঘণ্টার অনুমতি দিল নেপাল সেনা ৷ কার্ফু জারি থাকলেও বদলাল সময় ৷

NEPAL BIRGUNJ PRESENT SITUATION
বৃহস্পতিবার নেপালের বীরগঞ্জে জনসাধারণের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের সময় নজরদারি (পিটিআই)
PTI

September 11, 2025

কাঠমান্ডু, 11 সেপ্টেম্বর: ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে নেপাল ৷ নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেনাবাহিনী বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডু উপত্যকার তিনটি জেলায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়েছে ৷ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ৷ দৈনন্দিন জীবনে ফিরতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ ৷

তবে বীরগঞ্জের রাস্তায় এখনও টহল দিচ্ছে সেনা ৷ কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পূর্বে একটি কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টায় সেনাবাহিনীর গুলিতে তিন জনের মৃত্যু এবং কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনা ছাড়া দেশের বাকি অংশে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ৷

সেনাবাহিনীর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কাঠমান্ডু উপত্যকার তিনটি জেলা- কাঠমান্ডু, ললিতপুর এবং ভক্তপুরে সকাল 6টা থেকে কার্ফু প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সাধারণ জনগণের চলাচলের জন্য কয়েকঘণ্টা ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে । তবে বিকেল 5টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত তা শিথিলকরণ করা হবে ৷ কিন্তু সন্ধ্যা 7টা থেকে শুক্রবার সকাল 6টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি থাকবে ।

NEPAL BIRGUNJ PRESENT SITUATION
নিরাপত্তা কর্মীদের কড়া নজরদারিতে বীরগঞ্জ (পিটিআই)

কার্ফু তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজনকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বাজার, দোকান এবং মুদিখানায় ভিড় করতে দেখা গিয়েছে । তবে রবিবার থেকে শুরু হওয়া সহিংসতার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার রাস্তায় খুব কম যানবাহন চোখে পড়েছে ৷

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বুধবার বিকেল 5টা থেকে কার্ফু জারি করা হয়েছিল ৷ বুধবার সেনা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং সম্ভাব্য সহিংসতা দমনের জন্য রাস্তায় টহল দেয় । দেশজুড়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনী সতর্ক করে যে, কোনও ধরনের বিক্ষোভ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর আক্রমণকে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

NEPAL BIRGUNJ PRESENT SITUATION
ছন্দে ফিরছে নেপাল, পেট্রল পাম্পে জনতার লাইন বোধহয় সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে (পিটিআই)

বিক্ষোভের কারণে 24 ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বুধবার সন্ধ্যা থেকে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (টিআইএ) ফের পরিষেবা শুরু হয়েছে। এদিকে, স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে রামেছাপ জেলা কারাগার থেকে পালানোর সময় সেনাবাহিনী গুলি চালালে তিন জন কয়েদির মৃত্যু হয়েছে এবং এক ডজনেরও বেশি বন্দি আহত হয়েছে ৷

NEPAL BIRGUNJ PRESENT SITUATION
নেপালের বীরগঞ্জের রাস্তায় কড়া প্রহরায় নিরাপত্তা কর্মীরা (পিটিআই)

বুধবার পর্যন্ত, পশ্চিম নেপালের একটি কারাগারে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে পাঁচজন কিশোর বন্দি মারা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে 15 হাজারেরও বেশি বন্দি পালিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে 'জেনারেল জেড' গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 30 ৷ বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 1061 জন আহতের মধ্যে 719 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং 274 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।

সূত্রের খবর, দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি, কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ এবং প্রাক্তন বিদ্যুৎ বোর্ডের সিইও কুলমান ঘিসিংয়ের মধ্যে একজনকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হবে ৷ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জেন জেড গ্রুপ ৷

