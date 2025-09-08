ETV Bharat / international

বিক্ষোভ-সংঘর্ষে মৃত বেড়ে 19, পদত্যাগ নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

সোশাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে হওয়া বিক্ষোভ-সংঘর্ষে অন্তত 19 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

Nepal Unrest
নেপালে বিক্ষোভ-সংঘর্ষে শতাধিক মানুষ জখম হয়েছেন। (ছবি: এপি)
By PTI

Published : September 8, 2025 at 11:08 PM IST

কাঠমান্ডু, 8 সেপ্টেম্বর: নেপাল সরকার গত 4 সেপ্টেম্বর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, রেডডিট এবং এক্স-এর মতো 26টি সোশাল মিডিয়া সাইটকে নিষিদ্ধ করে। প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে নেপাল। সোমবার সোশাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যখন বিক্ষোভকারীরা সংসদে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় 200 জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন এবং অন্তত 19 জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিক্ষোভে হতাহতের পর, নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক পদত্যাগ করেছেন। বিক্ষোভের পর, নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা তাঁর বাসভবনে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন, যেখানে এই ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ওলির ডাকা মন্ত্রিসভার বৈঠকে রমেশ লেখক তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন।

নেপালি কংগ্রেসের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে অবিলম্বে সোশাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেস কর্মকর্তাদের বৈঠকের পর, শের বাহাদুর দেউবা নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলিকে অবিলম্বে 26টি সোশাল মিডিয়া সাইটের উপর জারি হওয়া সরকারি নিষেদ্ধাজ্ঞা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নেপালে জেন-জি-এর বিক্ষোভে (Gen Z Protests) কাঠমান্ডু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন শীতল নিবাস (রাষ্ট্রপতির কার্যালয়) মহারাজগঞ্জ এলাকা, গ্রিন হাউস (উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয়) লৈনচৌর এলাকা, রায়ানহিটি দরবার জাদুঘর এলাকা এবং সিং দরবার এলাকা-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। কারফিউ চলাকালীন কোনও ব্যক্তির ঘোরাফেরা, সভা করার, মিছিল করার বা প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। এই আদেশ রাত 10টা পর্যন্ত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কাঠমান্ডুতে জারি করা এই কারফিউর উদ্দেশ্য ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনা এবং এলাকার নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা।

Ramesh Lekhak Resigns
বিক্ষোভ-সংঘর্ষে মৃত্যুর পর পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (ছবি: আইএএনএস)

বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, সেনাবাহিনী দায়িত্ব নেয়। সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট এবং গুলি চালায়। এই ঘটনায় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন, যার মধ্যে বিক্ষোভকারী, সাংবাদিক এবং নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন। এদের অনেকেই কাঠমান্ডুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অনেকের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

এই বিক্ষোভে মৃত ও আহতদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছে নেপালে রাষ্ট্রসংঘের সমন্বয়কারী হানা সিঙ্গার-হামদি। একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সকল পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেখানে মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

